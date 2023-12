Ce a pățit o femeie care a adoptat un câine pe care l-a găsit în curte. Surpriza avută la testul ADN

O femeie din Australia a găsit în curtea casei sale un animal neajutorat și a decis să-l adopte. Totuși, i s-a părut ceva ciudat, astfel că a decis să facă un test ADN. Surpriza a fost mare atunci când au venit rezultatele.

Ce a pățit o femeie care a adoptat un câine pe care l-a găsit în curtea casei

O femeie a fost trezită din somn de scâncetele unui câine scăpat de vultur chiar în curtea casei sale din Bright, situată la nord-est de Melbourne, Australia. Animalul era în tufiș și a fost nevoie să scotocească puțin pentru a-l găsi.

dar pe măsură ce a petrecut mai mult timp cu el și a început să-l analizeze au apărut suspiciuni. A hotărât să facă un test ADN pentru a descoperi care este rasa animalului. Totuși, atunci când a primit rezultatele, a avut o surpriză uriașă.

„M-am trezit în această dimineață și am auzit un scâncet în curte. Am crezut că e un câine, dar am o intuiție că ar putea fi altceva, poate o vulpe”, a povestit femeia în mediul online, conform

Puiul a primit numele de Wandi, iar postarea despre el a stârnit un val de reacții în mediul online. Oamenii au avut păreri împărțite despre ce rasă ar putea avea cățelul scăpat de vultur.

Rezultatele au venit abia după câteva săptămâni

După câteva săptămâni de așteptare, când a primit rezultatul testului, suspiciunile femeii au fost confirmate. Puiul de câine pe care l-a primit cu căldură în curtea sa

„După săptămâni întregi de așteptare, rezultatele laboratorului de genetică al UNSW au dezvăluit că Wandi este un dingo pur 100%”, a arătat postarea publicată de Fundația Australian Dingo pe Facebook.

Aceeași sursă a dezvăluit că Wandi, câinele pe care femeia din Australia l-a adoptat și a vrut să-i ofere o casă, a suferit răni majore atunci când a fost scăpat de vultur de la înălțime.

De menționat este, însă, că întâmplarea a avut loc în urmă cu câțiva ani. În prezent, Wandi este bine îngrijit, iubit, iar povestea puiuțului care a scăpat din ghearele vulturului impresionează și astăzi multă lume.