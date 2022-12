Ce a pățit Răzvan Botezatu după ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Detalii neștiute odată cu întoarcerea din Republica Dominicană

Răzvan Botezatu a fost unul dintre cei mai apreciați concurenți din show-ul ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Se pare însă că întoarcerea acasă nu i-a prins chiar atât de bine.

Răzvan Botezatu s-a îngrășat 20 de kilograme după ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

Răzvan Botezatu s-a îngrășat enorm după ce a revenit acasă din Republica Dominicană, iar cel mai rău este că acesta nici măcar nu reușește să slăbească.

Concurentul de la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici” recunoaște că a combinat tot feluri de mâncare, în condițiile în care în Republica Dominicană, meniul lui era unul extrem de sărac.

”De când am venit cred că am mâncat și mănânc în continuare de nu mai pot. M-am și îngrășat. De câteva zile am mai renunțat să mai mănânc așa mult.

Efectiv nu reușesc să slăbesc. Am combinat tot felul de mâncăruri. Cred că e ceva acolo. Din cauza faptului că organismul meu s-a obișnuit cu două linguri de fasole și două linguri de orez, îți dai seama că a avut un șoc când a primit toate mâncărurile astea bune și toate vitaminele”, a povestit el, într-un interviu acordat pentru ego.ro.

Iar problemele cu greutatea nu sunt singurele lucruri care îi dau mari bătăi de cap. Răzvan Botezatu susține că se confruntă și cu probleme de sănătate.

Răzvan Botezatu se confruntă și cu probleme de sănătate

Încă nu este clar dacă acesta a luat o bacterie din Republica Dominicană, cert este că nu se simte prea grozav, iar mulți i-au spus că probleme ar fi de acolo.

Să nu uităm și că spre deosebire de alți concurenți, Răzvan Botezatu nu a reușit să supraviețuiască prea mult în Dominicană.

Chiar el povestea la un moment dat că .

”Cred că ceva s-a întâmplat ceva, dar e o problemă de sănătate cu care mă confrunt în prezent.(…)

Toată lumea mi-a zis că nu m-am îmbolnăvit acolo, cât am stat cu puțină mâncare, cu mizerie, și mă îmbolnăvesc acum, acasă. Acolo chiar a fost foarte greu cu mâncarea, dar ne-am detoxifiat”, a mai povestit el.

În total, Răzvan Botezatu a slăbit 10 kilograme la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Întors acasă însă, acesta a pus 20 de kilograme înapoi.

Răzvan Botezatu s-a reapucat și de fumat

Pentru că în timpul competiției, concurentul nu avea voie să fumeze, la scurt timp după ce s-a întors acasă, a reluat viciul de care îl are de ani de zile.

Răzvan Botezatu susține însă că cel mai probabil dacă nu avea nici telefonul și nici țigările în față, nu s-ar mai fi reapucat și i-ar fi fost mai bine așa.

”Chiar îmi pare rău că m-am apucat de fumat, mai ales că am rezistat acolo aproape o lună fără. Dar vezi, viciile astea…”, a mai povestit Răzvan Botezatu, pentru ego.ro.

În ciuda eforturilor depuse în Republica Dominicană, încă nu este clar câți bani a primit Răzvan Botezatu. Pe de altă parte, el povestea .