Ce a pățit un profesor român în Canada! Acesta a refuzat să-i amâne examenul unui student din Myanmar

FANATIK îți spune ce a pățit un profesor român în Canada după ce a refuzat să-i amâne examenul unui student din Myanmar. Concret, Emanoil Theodorescu, cadru didactic la Universitatea York a devenit ținta unui tir de mesaje dezaprobatoare pe internet.

S-a întâmplat lucrul acesta după ce discuția pe e-mail pe care a purtat-o cu un student din Myanmar a a devenit virală.

Mai mult de atât, în urma evenimentelor, acesta a fost suspendat de la cursul de matematică pe care îl predă.

Mai exact, conform schimbului de mesaje, studentul nu a ezitat și i-a solicitat românului o amânare a examenului. Acesta a motivat prin faptul că a aflat recent că Armata va tăia începând cu ziua următoare accesul la internet.

„Tocmai am aflat că de mâine toate datele mobile, WIFI și serviciile de internet vor fi întrerupte. Prin urmare, va exista o întrerupere totală a comunicațiilor”, i-a transmis studentul din Myanmar profesorului Theodorescu.

Replica primită nu a fost una de nivelul universității la care era angajat acesta. „Nu există amânare. Se transferă la examenul final. E ultima șansă, semn rău”, i-a răspuns Theodorescu elevului.

„Chiar și internetul a căzut odată cu Covid-19?”, a continuat să întrebe profesorul. În tot acest timp, studentul s-a chinuit să-i explice acestuia întreaga situație din Myanmar.

Have you ever been so York’d that you’ve been told to take PERSONAL RESPONSIBILITY for missing an exam because the military junta in your country (Myanmar) was shutting down the internet?

/cc @yorkuniversity pic.twitter.com/C8oCIfgyaP

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

— National Meme Board of Canada (@NMBCanada) March 18, 2021