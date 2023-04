Ce a pățit un român după ce a cumpărat un miel de 12.5 kilograme de pe marginea drumului. Descoperirea șocantă făcută acasă

Ce a pățit un român după ce a cumpărat un miel de 12.5 kilograme de pe marginea drumului. Bărbatul s-a plâns pe Facebook după ce a dat 450 de lei pe acest animal, încercând să-i facă pe ceilalți internauți să evite o situație asemănătoare.

”Vreau sa vă avertizez dacă cumpărați miel tăiat din Mangalia să fiți atenți la greutate! Astăzi am cumpărat un miel care conform cântarul vânzătorului avea 12,5 kg plătind 450 lei! Ajungând acasă, urma să împart mielul cu un prieten, am recântărit mielul și stupefiat am văzut că de fapt avea doar 10,2 kg!

Am folosit un al doilea cântar! Aceeași greutate! Deci, să fiți atenți și aș sugera să aveți cântarul vostru pentru o reverificare! Îmi pare rău că nu am luat numărul mașinii din care se vindea carnea de miel, dar voi trece din nou pe acolo și o să o recunosc pe vânzătoare și o să fac publică fotografia cu ea și a mașinii! Să aveți o zi frumoasă!”, s-a plâns bărbatul pe Facebook, conform .

ANPC îi avertiza, zilele trecute, pe români. Oamenii trebuie să știe că nu este indicat să cumpere carne din ”portbagajul mașinii”, pentru că pot fi înșelați la preț, iar carnea poate fi contaminată cu diverse boli. ”Consumatorii nu trebuie să încurajeze comerțul în locuri în afara celor autorizate, pentru că își asumă un risc major.

Nu știu dacă produsele respective au fost transportate în condiții de siguranță, dacă provin din locuri autorizate, și aici fac referire la pește sau carne, și au trecut prin evaluarea celor care au în responsabilitate aceste situații. Nu întotdeauna prețul cel mai mic reprezintă un avantaj, pentru că există riscuri majore legate de sănătate și de viața consumatorilor”, a declarat șeful ANPC Horia Constantinescu, la Antena 3.

Totodată, pe pagina personală de Facebook, director al ANPC Paul Anghel, oferea mai multe sfaturi vitale înainte de cumpărăturile de Paște. Cel mai important, carnea de miel nu trebuie cumpărată de oriunde, explică Anghel. ”Achiziționarea cărnii, inclusiv a cărnii de miel, și a produselor din carne se va face numai din locuri special amenajate, dotate și autorizate (măcelarii, magazine alimentare, locuri special amenajate în piețe) și trebuie să aibă ștampila de control sanitar-veterinar.

, ce nu vă va afecta sănătatea. Evitați cumpărarea de carne de la persoane și din locuri neautorizate, din „portbagajele mașinilor” chiar dacă prețul oferit este comparativ mai mic, comerciantul respectiv nu are posibilitatea să asigure condițiile optime de transport, depozitare și comercializare și nu vă poate elibera bon de casă cu care să justificați tranzacția comercială și riscați să achiziționați un produs neconform sau chiar nesigur care poate să vă afecteze sănătatea.

, a semnelor organoleptice de alterare, modificări ale aspectului (aspect de mâzguit, cu prezența mucilagiilor), culorii (culoare modificată), consistenței, prezența corpurilor străine. Carnea trebuie să prezinte la suprafață o peliculă uscată, de culoare roz până la roșie, să fie fermă și elastică, atât la suprafață cât și în secțiune, iar mirosul trebuie să fie caracteristic de produs proaspăt”, a transmis directorul ANPC.

De asemenea, pentru cei care doresc să cumpere ouă de Paște, pentru vopsit sau pentru altele, trebuie să știe că acestea pot să îmbolnăvească pe oricine nu respectă anumite reguli. ”Achiziționarea ouălor se va face numai din locuri special amenajate, autorizate. Evitați cumpărarea de ouă de pe marginea drumului, chiar dacă prețul oferit este comparativ mai mic; Evitați cumpărarea ouălor care nu sunt păstrate la temperatura indicată de producător sau care sunt expuse spre vânzare la temperatura mediului ambiant; Ouăle de consum trebuie să prezinte coaja intactă, normală, fără fisuri, fără corpuri și mirosuri străine”, a mai transmis Anghel.