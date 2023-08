Ce a pățit un turist care a stat mai bine de o lună în Albania: „Principalii escroci”

Un turist care a stat mai mult de 30 de zile în Albania și-a împărtășit impresiile pe rețelele de socializare. Bărbatul a povestit că a descoperit mai multe aspecte negative. Printre ele este și faptul că ospătarii sunt minori și serviciul la masă nu este unul bun.

Ce a pățit un turist care a stat mai bine de o lună în Albania

Turistul a spus chiar că era să fie păcălit de mai multe ori atât la restaurante dar și la magazine. a povestit că principal escroci sunt taximetriștii care pot să ceară sume extrem de mari pentru niște călătorii scurte.

ADVERTISEMENT

“Fiți atenți la restul de la fiecare factură, de mai multe ori am plătit pentru 2 beri cu o bancnotă de 5.000 Lek și am așteptat aproximativ 30 de minute până să-mi primesc restul, după ce am căutat chelnerița. Mi s-a întâmplat același lucru într-un magazin din Sarandë.

• Dacă arătați ca un turist, șoferii de taxi vă pot „umfla” de trei ori prețul fiecărei călătorii. Mai bine negociați prețul la minim.

ADVERTISEMENT

Șoferii de taxi sunt principalii escroci, mi-au cerut 60 de euro pentru 3 călătorii în Sarandë, și asta doar eu și partenerul meu”, a spus turistul pe .

După ce s-a lămurit că , bărbatul a decis să gătească acasă. Doar că un alt lucru neplăcut l-a surprins la magazine și a descoperit că prețurile nu sunt deloc unele mici. Acesta spunea că pentru o săptămână a cheltuit circa 200 de euro pentru două persoane.

ADVERTISEMENT

Unde recomandă bărbatul un concediu, de fapt

Bărbatul a spus că nu ar recomanda neapărat un concediu în Albania, ci mai degrabă doar o călătorie. În schimb, el a spus că mai bine ar fi ca oamenii să meargă în Corfu. El susține că acolo este mult mai ieftin și mai frumos.

„Cred că aș spune că este mai bine să mergeți în Corfu și să faceți o excursie de o zi la Sarandë și să reveniți în Grecia în aceeași zi.

Am fost în Corfu și a fost mult mai ieftin, relația dintre turism și voi ca vizitatori este extraordinară, știți de ce?

ADVERTISEMENT

Pentru că în Grecia și Corfu știu că în vara veniturile lor provin în mare parte din turism și s-au străduit să ofere un serviciu impecabil”, a mai spus bărbatul.