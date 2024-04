Ce a putut să facă un român care își face cumpărăturile la Lidl. A fost taxat la casa de marcat, lucru care l-a făcut să își expună povestea pe rețelele de socializare. Care au fost comentariile primite de la internauți.

Ce a pățit un client român care merge frecvent în magazinele Lidl. Casiera nu a trecut cu vederea gestul său de pe raion

Ce a pățit un care merge frecvent în magazinele Lidl. Casiera nu a trecut cu vederea gestul său de pe raion și l-a făcut să scoată mai mulți bani din buzunar decât se aștepta. Întreaga pățanie are legătură cu un ananas.

Acesta a mărturisit că obișnuiește să rupă frunzele fructului exotic, însă nu s-a gândit niciodată că acest lucru va atrage consecințe. Mai exact, este vorba de o consecință financiară pentru că a achitat o mică sumă pentru fapta sa.

„Am fost acum la Lidl și printre altele mi-am cumpărat și un ananas și i-am rupt frunzele alea, că eu am nevoie de fruct, nu de frunze. Așa am făcut toată viața mea, n-am avut niciodată probleme.

Și după ce mi-am terminat de scanat produsele îmi zice că nu trebuia să rup frunzele, că fur magazinul. Am luat coada și am cântărit-o și pe aia și am mai plătit 2 lei pe aia. Întrebarea mea e: e corect așa?

Eu plătesc fructul, nu frunzele, mie mi se pare corect, ce mare chestie că le-am lăsat frunzele acolo? Nu e de bani propriu zis, e de principiu, că nu-mi place să plătesc chestii și să le arunc și mai ocupă și mult spațiu frunzele alea.

Voi ce părere aveți? Sunt un infractor, dă faliment Lidl din cauza mea?”, a povestit clientul român pe . Gestul cumpărătorului a fost aspru criticat de alte persoane, fiind catalogat drept „nesimțit”.

„Nu e nicio dilemă aici. Se numește nesimțire ce faci tu” sau „Eu zic să nu te oprești aici, uite ce mai poți cumpăra: pulpele/aripile de pui fără oase, peștele fără oase (îl filetezi pe loc), cireșele fără sâmburi”, sunt două dintre mesajele primite de clientul .

Cum îți dai seama că un ananas este copt

Ananasul este un fruct delicios, cu o aromă plăcută, însă care te poate ”păcăli” dacă nu știi cum să îl alegi de la raft. Specialiștii ne sfătuiesc să fim foarte atenți la frunzele pe care le are produsul atunci când îl luăm din magazine.

În cazul în care frunzele se îndepărtează foarte ușor, atunci fructul este perfect pentru a fi consumat. Dacă este achiziționat din supermarket în această stare trebuie mâncat în 2-3 zile pentru că riscă să se strice.

Culoarea galben-aurie este un alt semn că ananasul este copt bine. Mirosul este un alt element care nu trebuie ignorat. Dacă nu are un miros, cel mai probabil este crud la interior. Pe de altă parte, un ananas mai greu înseamnă un ananas mai suculent.