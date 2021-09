Ce a putut să scrie Iulian Bulai în ultima declarație de avere! Deputatul și-a evaluat sculpturile făcute de el la mii de euro

Iulian Bulai a fost ales pentru a doua oară parlamentar în decembrie 2020, ca deputat de Neamț, după ce îndeplinise același rol și în legislatura din 2016. Voce importantă în alianța USR – Plus, din Camera Deputaților.

La doar 33 de ani, Bulai a reușit rapid să surprindă marele public prin declarațiile sale controversate. ”Poza e din vara lui 2005. Eram adolescent și făceam bani împletind baloane. Din banii câștigați cumpăram multe cărți, călătoream în toată Europa, sau o ajutam pe mama mea. Mulțumesc, copilărie! Mulțumesc, adolescență!”, nota Bulai, care nu a reușit să explice ce sumă fabuloasă a câștigat împletind baloane dacă își permitea să facă turism prin Europa, dar și să își ajute mama.

Dar Iulian Bulai nu s-a oprit aici, dovedind o tenacitate admirabilă în decembrie 2019, de Crăciun, când a scandalizat opinia publică prinr-o postare legată de credință.

Iulian Bulai, omul declarațiilor controversate

„Un copil. Sărac şi provenit dintr-o familie foarte ciudată. Un tată trecut de prima tinereţe şi o mamă adolescentă. Apărut în lume fără ca părinţii lui să fi făcut dragoste. Cu o mamă surogat şi un tată care acceptă paternitatea fără să fi contribuit la ea. Refuzat de comunitate. Născut fără ca părinţii să fi fost căsătoriţi, doar logodiţi. Naşterea lui arată extradordinarul dar şi limitele societăţii în care a apărut”, asta , dar și a urmăritorilor virtuali.

”M-am născut la început de decembrie 1987 la Roman. Suntem doi fraţi și două surori. Am copilărit la Tămăşeni. Cu toate acestea, pot spune pe bună dreptate că vin de pe Valea Siretului. Atât mama, Maria, cât şi tatăl, Ioachim, s-au născut în Tămăşeni. În schimb, bunicii sunt fie din Adjudeni, fie din Rotunda. Străbunicii la fel, sunt din Tămăşeni, Adjudeni şi Rotunda”, a dezvăluit Bulai despre originile sale.

Fire aventuroasă, Bulai consemnează în biografia lui timpurie întâmplări pe care un om cu un destin obișnuit abia dacă le-ar strânge într-o viață. ”În 2003 am plecat pentru prima dată în Norvegia, în vizită la cele două surori care lucrau acolo. În vara respectivă mi-am făcut bani de liceu. Din adunat sticle, dar mai ales din împletit baloane pe strada principală şi prin bâlciuri”, mărturisea mândru Bulai.

Bulai: ”Leonard Cohen m-a vorbit de bine!”

”Pentru că am fost înzestrat cu darul sculpturii, mi-am confecţionat mască şi un costum impecabil înfăţişându-l pe Henrik Ibsen şi în cursul a două luni de “performance” pe stradă am reuşit să adun aceşti bani plus banii de care aveam nevoie pentru întreţinere. În cursul acelei veri, Leonard Cohen a asistat la performence-ul meu artistic și m-a vorbit de bine în faţa a 10.000 de oameni”, a continuat deputatul.

În cadrul secţiei de sculptură ceramică de la Academia din Oslo, după limbile norvegiană şi engleză, cea mai vorbită limbă era limba italiană, pe care Bulai spune că a învățat-o rapid. Apoi, parlamentarul a completat tabloul perfect, declarând că – la 23 de ani – a deslușit rapid alte două limbi străine.

”În ianuarie 2011 am plecat la Lisabona printr-un program Erasmus. Acolo am studiat limba portugheză în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Lisabona şi am fost student al Academiei de Arte Frumoase. Reîntors din Portugalia mi-am pregătit licenţa şi am aplicat pentru un masterat în Norvegia şi China. Am fost admis atât la Oslo, cât şi la Beijing. În paralel cu pregătirea licenţei în arte vizuale la Oslo, în cursul primăverii lui 2012 am studiat limba chineză (mandarin) cu un fost profesor de la Universitatea din Oslo. În iunie 2012 terminam licenţa”, spunea Bulai.

Căsătorit cu Eva Marie în biserica Romano-Catolică Wangfujing din Beijing, în 2013, Iulian Bulai a devenit tatăl a doi copii, Ioachim (6 ani) și Ester (2 ani).

Ultima declarație de avere depusă de Iulian Bulai în vara acestui an este spectaculoasă din mai multe puncte de vedere. Deputatul deține trei terenuri, un apartament în Oslo și două case în satul Tămășeni (jud. Neamț), dar și un cont la o bancă norvegiană de 224.000 de coroane, adică în jur 22.000 de euro. Bulai are și două credite în Norvegia, cu o valoare însumată de circa 1.900.000 de coroane (în jur de 190.000 euro).

Bulai își consideră sculpturile făcute în tinerețe lucrări de mii de euro

Surpriza totală vine însă în declarația de avere a lui Bulai la rubrica ”bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, obiecte care fac parte din patrimoniul național sau universal, a căror valoare însumată depășește 5000 de euro”.

Considerându-se, probabil, un reper actual în arta sculpturii universale, Iulian Bulai a trecut la această rubrică câteva lucrări proprii! Prima este o statuie bronz (avatar), realizată de el în 2014, la vârsta de 26 de ani, pe care deputatul a evaluat-o eficient la 100.000 de coroane norvegiene, adică 10.000 de euro.

Apoi, în declarația de avere, la bunuri care însumează peste 5000 de euro, Bulai a mai trecut și ”diverse sculturi (ceramică și gips)”, realizate de el în perioada 2012-2014, pe care parlamentarul de astăzi le-a evaluat la ”doar” 80.000 de coroane, adică circa 8000 de euro.