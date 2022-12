De ce ar divorța Diana Bart? Prezentatoarea de la Prima TV face confesiuni: ”Lipsa respectului”

Diana Bart este într-o perioadă efervescentă a vieții sale! Se bucură de succes în televiziune, prezentând două emisiuni la Prima TV, dar are parte de bucurii și când vine vorba de viața personală. Vedeta a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a vorbit despre carieră, soț și cele două fetițe cu care se mândrește.

Interviu cu Diana Bart: „Brașovul rămâne locul copilăriei. Muntele face parte din ADN-ul meu”

– Bună, Diana! Vrem să știm mai multe lucruri despre ține, așa că o să te rog să ne descrii cum a fost copilăria ta și dacă ai visat de mică să faci o carieră în TV!

Am avut o copilărie liniștită și fericită la poalele Tâmpei. Am avut parte de ierni frumoase și veri aventuroase, de multă joacă și de bucurii. Pentru mine, Brașovul rămâne locul copilăriei, iar muntele face parte din ADN-ul meu. Să știi că am avut mereu veleități, îmi plăcea să recit, să fiu în centrul atenției și îi imitam pe cei pe care îi vedeam pe micul ecran.

– Ai fost o elevă silitoare, genul de tocilară, sau, dimpotrivă, ai luat toate informațiile de care aveai nevoie din zbor? Chiar, ce studii ai?

Mi-a plăcut școala. Prindeam repede, nu am fost neapărat o tocilară. Îmi plăcea la școală și știam de pe atunci că voi ajunge, într-o zi, prezentator TV. Am studiat la liceu în Brașov și apoi am urmat Facultatea de Filosofie-Jurnalism. Am absolvit și Școala populară de Artă, secția design interior. Plus cursuri de actorie A! Și școala de manechine și fotomodele a Zinei Dumitrescu.

Din primii bani câștigați a luat cadouri familiei

– Care a fost primul tău salariu câștigat și pe ce ai cheltuit banii? Cum a fost să ai primii tăi bani? Când ai devenit independentă financiar?

Nu îmi mai amintesc exact câți au fost, dar am luat cadouri familiei și cred că și ceva ce îmi doream tare, mie. Am fost independentă încă din Facultate. Muncesc de ceva vreme și asta m-a ajutat să îmi câștig repede independența financiară. Chiar cred că, mai ales pentru o femeie, această este extrem de valoroasă.

– Cum s-a produs primul tău contact cu televiziunea? Ce preconcepțîi ți s-au demontat după ce ai descoperit ce presupune muncă în acest domeniu?

Am început în 2006, atunci când am prezentat pentru prima oară ştirile într-un studio adevărat, la Pro TV Braşov. Atunci am simţit că aceasta este calea pe care vreau să o urmez. După 3 ani de reportaje şi prezentări, am urcat o treaptă mai sus, devenind reporter, prezentator şi corespondent în Bucureşți. După aproape 7 ani, am ajuns la Digi24. Apoi, am venit la Prima, de unde nu am mai plecat! Nu am venit cu preconcepții. Televiziunea mi se potrivește mănușă, fac ce îmi place. Colegii îmi sunt parte din familie și vin cu drag la muncă. Acum, mai ales, când pregătesc, alături de Cove, quiz show-ul Primii câștigă, simt și mai tare provocarea și emoția unui nou început.

„Mihai este bărbatul pe care l-am așteptat”

– Ai două fetițe minunate și un soț extrem de descurcăreț, având în vedere domeniul de care se ocupă (n.r., lucrează în imobiliare). Cum l-ai cunoscut pe Mihai? A fost dragoste la prima vedere?

Mihai este bărbatul pe care l-am așteptat: este un soț impecabil și un tată devotat. Experiențele vieții m-au maturizat așa că, atunci când ne-am întâlnit, am știut că el este omul potrivit pentru mine. Mihai a apărut la momentul potrivit, atunci când am învăţat că trebuie să am pretenţii de la oamenii de lângă mine, să mă respect și să îmi doresc să petrec momentele frumoase din viaţă alături de cel iubit. Mihai este un bărbat matur, atent la detalii, meticulos. Cât despre prima întâlnire, a fost… memorabilă. Am intrat într-un restaurant și primul lucru pe care l-am văzut a fost privirea lui. Apoi, am stat un pic de vorbă și îmi amintesc și acum mesajul pe care mi l-a dat: ”A fost cea mai bună alegere să ies în seara asta. Îmi doresc să te cunosc mai bine. Te las să te odihneşți, iar dimineaţă te invit să luăm împreună micul dejun”.

– Cu cine seamănă cel mai mult fetițele tale? Ce au moștenit de la fiecare dintre voi?

Cred că au luat câte puțin de la amândoi. Fizic, seamănă tare cu Mihai. Emoțional, sunt diferite. Maira este curioasă, curajoasă, un copil extrem de vesel. Merge cu mine la filmare și îi place. Amira este încă în acea fază în care descoperă lucruri. E un copil vesel și ne aduce mereu zâmbetul pe buze.

Diana, co-prezentatoarea emisiunii „Primii câștigă”

– Fiind la Flash Monden, nu putem să nu te întrebăm câte ceva și despre starurile despre care dai cele mai fresh știri, la Prima TV. Ce vedetă internațională ți-ai dori să o întâlnești? Există vreun nume care te inspiră, cineva pe care admiri foarte tare?

. Mi-ar plăcea să bem o cafea.

– În afară de formatul Flash monden, ce alte genuri de emisiune ți-ar plăcea să prezinți? Există vreun proiect la care visezi în televiziune?

Voi prezenta (n.r.: a avut premiera ieri, 5 decembrie 2022), un quiz show unic pe piața media de la noi. 4 zile pe săptămână, de luni până joi, de la 19:15 pasionații de quiz show vor putea participa la Prima TV la Primii câștigă de pe telefon, tabletă, de oriunde s-ar afla, în fața televizorului sau urmărind Prima TV de pe alt dispozitiv. Primii câștigă este un show unic de televiziune, în fiecare ediție eu și Cove vom adresa 10 întrebări și toți cei care reușesc să răspundă corect la toate întrebările vor împărți marele premiu.

– Pe 17 decembrie se împlinesc 25 de ani de Prima TV. Cum au trecut pentru tine acești ani?

Pentru mine sunt 10 ani din cei 25 în familia Prima TV. Ani buni, frumoși, cu colegi ce mi-au devenit familie. Aici am învățat să cred în spectacol, să fac bine, să mă bucur și să merg cu drag la muncă. Iar pe 17 decembrie intrăm în casele telespectatorilor cu un program cu totul și cu totul special.

Ce nu ar accepta niciodată din partea soțului: „Din fericire, nu le-am trăit până acum”

– Știm că tu te-ai ocupat în detaliu de casa în care locuieșți, dar și că soțul tău ți-a sugerat tot felul de idei. Organizezi totul în detaliu în viața de zi cu zi? Se poate zice că tu ești cocoșul în casă?

E prea mult spus. Sunt pasionată de design, am terminat cursuri de profil. Însă și Mihai este la fel, am amenajat împreună casa noastră și am făcut din ea locul în care ne întoarcem mereu cu mare drag. Noi ne completăm şi în domeniul acesta, eu am studiat la Şcoala Populară de Arte design-ul interior. Cât despre organizare, cu doi copii mici e necesar să ai disciplină. Știm exact ce avem de făcut fiecare, Mihai se implică activ și fetițele sunt foarte cuminți.

– Care este lucrul pe care nu l-ai acceptă/t niciodată într-o relație? Unde este linia roșie a Dianei Bart?

Trădarea. Și lipsa respectului. Din fericire, nu le-am trăit până acum.

– Ce planuri aveți de sărbătorile de iarnă? V-ați gândit deja unde petreceți?

Suntem acum într-o minivacanță și așteptăm cu nerăbdare Sărbătorile de iarnă. Vom fi acasă, alături de familie. Petrecem un Crăciun cu colinde, povești, desigur, Amira și Maira îl așteaptă pe Moș Crăciun. Bine, și eu și Mihai ne dorim câte ceva de la el.