Ce au descoperit anchetatorii în casa lui Emi Pian. Primele reacții ale avocatei Clanului Duduianu

Anchetatorii au făcut noi descoperiri în casa lui Emi Pian. Autoritățile, la câteva zile după înmormântare, au decis să facă razii în locuința fostului interlop.

S-au căutat astfel probe în cazul crimei din Giulești, dar și alte dovezi în condițiile în care sunt în desfășurare mai multe dosare grele în care sunt aduse acuzații grave membrilor clanului ”Duduianu”. Este din ce în ce mai intrigantă înșiruirea de evenimente legate de cazul clanului de interlopi ”Duduianu”, după moartea fostului lider, Emi Pian.

Amintim că acum o saptămână, la autopsie, medicii legiști au descoperit că Emi Pian consumase o subsanță psihoactivă care i-ar fi provocat infarctul miocardic, asta după ce a fost înjunghiat.

Noi descoperiri în casa lui Emi Pian. Ce spune avocata clanului Duduianu

Este vorba de o nouă descindere cu mandat a procurorilor care se ocupă de cazul crimei din Giulești. Procurorii au intrat în casa lui Emi Pian pentru căuta noi dovezi pentru a putea elucida corect ce s-a întâmplat.

Violeta Podolianu, avocata familiei fostului interlop, acuză abuzul organelor de control și declară că adevăratul motiv pentru această nouă descindere este cu totul altul.

Avocata clanului mai menționează că anchetatorii au găsit doar un cuțit normal de casă și că Emi era un om pașnic.

„Nu au fost găsite haine din seara aceea. A fost găsit doar un cuțit pe care îl are orice om în gospodărie. (…) Emi nu era o persoană agresivă. Nu a deranjat niciodată pe nimeni, nu umbla cu cuțite. Daca as putea sa fac o supozitie – sunt clientii mei si ii cunosc de peste 20 de ani – as spune ca este putin inegal tratamentul (la care sunt supusi membrii clanului -n.r.) avand in vedere ca Emi a fost omorat. Eminu era o persoana agresiva, nu umbla cu cutite, nu a deranjat niciodata pe nimeni – ma refer ca si comportament in societate. Aceasta este dispozitia procurorilor, ne supunem”, a afirmat Violeta Podolianu, avocata lui Ciprian Pian.

Autopsia lui Emi Pian. Descoperirea uluitoare a medicilor legiști. Ce au găsit în sângele interlopului

Vă amintim că pe 6 august, medicii legiști au descoperit, în urma autopsiei, că Florin Mototolea, zis Emi Pian, consumase înainte să moară o substanță psihoactivă, iar cauza reală a decesului ar fi un infarct miocardic.

Substanțele interzise găsite în corpul lui i-ar fi putut grăbi decesul. Acestea sunt doar concluzii după primele analize. Raportul final al autopsiei va fi făcut în aproape o lună și atunci se va stabili cu exactitate ce a dus la moartea liderului Clanului Duduianu.

Mai mult, oamenii legii nu exclud nici posibilitatea ca Emi Pian să fi fost drogat în seara crimei. În atenția anchetatorilor este un individ în vârstă de 36 de ani. . Gheorghe Bădoi, poreclit Gicu Impresaru’, s-a ocupat în decursul anilor de organizarea petrecerilor și a negociat evenimente în numele mai multor lăutari. Se poate ca acesta să fi livrat droguri pentru membrii clanului Duduianu.

Până una alta, în certificatul de deces, legiștii au trecut la cauza morții infarct miocardic.