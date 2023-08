Ce au discutat Dan Șucu și Daniel Niculae și ce urmează la Rapid – Farul

”Vișinii” au două înfrângeri la rând în SuperLiga, 1-2 cu FC Voluntari și 0-2 la cu Petrolul, iar prestațiile modeste ale echipei i-au făcut pe fani să huiduie echipa și .

Dan Șucu și Daniel Niculae, discuție după înfrângerea cu Petrolul

Intrat prin telefon la , președintele Rapidului, Daniel Niculae, a dezvăluit că a avut o discuție cu acționarul majoritar Dan Șucu, dar au evitat să vorbească despre contestările venite din tribune. În plus, fostul atacant a precizat că nu se gândește la demisie.

”Sunt lucruri care se întâmplă, mai ales când apare o anumită frustrare. Sunt lucruri pe care le pot înțelege, mai puțin injuriile, dar din păcate apar și astfel de lucruri și trebuie să le luăm ca atare. Trebuie să strângem rândurile, să facem lucrurile mai bine ca să nu mai apară astfel de evenimente neplăcute.

Prefer să fiu eu ținta suporterilor la eșecuri, dar echipa să-și revină și să câștige meciurile pe care le avem de jucat. Nu s-a pus niciodată problema de demisia mea. Sunt niște lucruri care apar la nervi. Mulți dintre suporterii noștri au devenit foarte pretențioși, este clar că sezonul acesta pretențiile sunt mai mari.

Pe undeva este normală reacția lor, dar și ei trebuie să aibă răbdare pentru că lucrurile nu se pot face peste noapte. Încercăm să facem lucrurile cum trebuie, încercăm să aducem jucătorii de care avem nevoie ca să ne îndeplinim obiectivele.

Normal că am vorbit cu domnul Șucu, nu am deschis subiectul pentru că probabil și dânsul era supărat după meci, eu eram supărat, toată lumea era supărată. Am vorbit a doua zi, dar n-am mai deschis subiectul pentru că nu-și mai avea rostul. Lucrurile merg mai departe și sperăm să ne vedem duminică la stadion și să sărbătorim prima victorie pe teren propriu”, a declarat Niculae.

Bergodi nu e în pericol de a fi demis

”E clar că toată lumea și-ar fi dorit ca lotul să fie gata la ora primului antrenament, dar din păcate sunt foarte puține echipe care fac acest lucru. Lucrurile se vor reglementa, avem încredere în jucători, în Cristiano (n.r. – Bergodi) că vom face treabă.

Toate meciurile sunt importante. Acesta cu Farul poate e mai important pentru că este contextul acesta, venim după două înfrângeri consecutive și pe acest început de campionat lucrurile nu au stat așa cum ne-am dorit.

Problema e că am început bine, am jucat 45-60 de minute cu Sepsi, apoi am câștigat meritat la Mediaș împotriva celor de la U Cluj, dar au venit aceste meciuri în care parcă nu am mai fost așa de agresivi, atât ofensiv, cât și defensiv.

Dacă ar fi să reproșez ceva jucătorilor, lucrul acesta l-aș reproșa. Dacă în sezonul trecut transformam tot ceea ce venea din tribună pe teren, adică acea agresivitate pozitivă, acea putere și transformasem Giuleștiul într-o fortăreață, din păcate lucrul acesta nu l-am mai reușit sezonul acesta.

Sper ca duminică să deblocăm pentru ca n-aș vrea ca presiunea să le toarne jucătorilor plumb în ghete. Trebuie să facă față acestei presiuni. Presiune a fost, este și o să fie tot timpul în Giulești. Postul lui Bergodi nu depinde de meciul cu Farul. Noi sperăm să câștigăm și atunci lucrurile vor reintra în normal”, a mai spus Daniel Niculae, la FANATIK SUPERLIGA.

