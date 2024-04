Ce au făcut jucătorii lui Dinamo în vestiar după 1-0 cu Iași? Nicolescu a dezvăluit discuția cu eroul Ahmed Bani

, după ce Ahmed Bani a reușit să aducă cele 3 puncte în Ștefan cel Mare chiar în prelungirile partidei, marcând un gol care poate să fie decisiv în vederea salvării de la retrogradare.

Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre situația din vestiarul lui Dinamo: „I-am văzut foarte crispați”

Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că jucătorii clubului din Ștefan cel Mare nu aveau o stare foarte bună înaintea și în timpul meciului cu Poli Iași și speră ca victoria cu formația din Moldova să-i mai elibereze puțin presiunea de pe umerii lor.

„E o descătușare, sper să fie descătușarea de care au nevoie, pentru că i-am văzut foarte crispați în timpul meciului. Chiar dacă l-am controlat, am simțit frica asta de a nu greși și frica asta te face sa nu ai timpul cea mai bună performanță.

Datorită fricii de a nu greși, mai ales defensiv, au fost faze în care am stat la siguranță, toată lumea era puțin speriată de o eventuala consecință.

Sper că victoria asta să fie o descătușare pentru încrederea lor. E foarte dificil acest play-out, mental, nu fizic, nu tactic, mental este foarte dificil. Jucătorii care sunt aici simt o presiune pe care nu poți să o analizezi, poți doar să o simți.

Un moment de inspirație te poate face să-ți recapeți încrederea, iar lipsa unei inspirații te poate face să nu ai încredere în tine”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care este live în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO.

Andrei Nicolescu a vorbit despre Ahmed Bani: „Este cam plafonat”

Andrei Nicolescu, omul care a pus umărul serios ca Dinamo să nu ajungă în faliment, a vorbit și despre , care a fost erou în meciul cu Poli Iași.

„Întâmplător sau nu, săptămâna trecută chiar am stat de vorbă cu Ahmed Bani. Am simțit că de prea mult timp, este cam plafonat mental și asta am simțit eu, să vorbesc mai mult cu el. Ce-am discutat cu el rămâne între noi, e important că a avut o reușită care sper să-l ducă într-o zonă mai bună.

Evident, golul ăsta poate să fie golul care să salveze echipa. Dacă nu aveam victorie etapa asta, cred că ne era imposibil să mai rămânem în prima ligă. Golul ăsta schimbă puțin și percepția lor”, a mai adăugat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

