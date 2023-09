Ce au pățit Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu. Fiica lor i-a luat prin surprindere: ”Ne-au trecut toate căldurile”

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea mondenă. Cei doi au împreună o fiică, căreia au grijă să îi ofere tot ceea ce are nevoie.

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu, luați prin surprindere de fiica lor

, Petra, fiica celor doi a început școala săptămâna trecută. De abia acum însă, Cristina Șișcanu a povestit șocul pe care l-a avut în prima zi de școală.

Se pare că fiica ei era extrem de încântată în primă fază. A rămas toată ziua la școală, însă mai apoi, întoarsă acasă, i-a spus mamei sale că vrea să se mute. Acela a fost momentul în care vedeta, dar și Mădălin Ionescu au suferit un șoc.

Prima oară credea că este vorba despre școală, însă se pare că fiica celor doi își dorește altceva. Mai exact, Petra vrea să se mute la altă clasă, la divizia internațională, lucru care a surprins-o total pe vedetă.

„Era plină de entuziasm, a ajuns la școală și dintr-odată ceva nu i-a convenit, nu mi-a spus ea cam despre ce este vorba, a rămas toată ziua la școală, când a venit a zis că ea vrea să se mute. Am rămas împietrită la auzul acestei vești și am zis: “Unde vrei să te muți?”.

“Nu, școala îmi place foarte mult, e minunat”, doar că e crede că își dorește să meargă la divizia internațională, pentru că noi, părinții, am vrut să o dăm la divizia bilingvă din cadrul școlii”, a povestit vedeta.

Ce decizie au luat în final cei doi

”i-au trecut căldurile”. Deși își dorea ca fiica ei să învețe măcar în ciclul primar limba română foarte bine, s-ar părea că aceasta își dorește cu totul altceva.

Au urma mai apoi niște discuții în familie, însă în final, Cristina Șișcanu spune că fiica ei a decis. Deși are câteva temeri legate de alegerea făcută, având în vedere că fiica ei are doar șase ani, vedeta speră că ea și soțul ei au ales bine.

Momentan, spune ea, Petra este extrem de fericită. Iar acest lucru este suficient pentru ea și pentru soțul ei. „Pe noi ne-au trecut toate căldurile. (…) Am stat eu și Mădălin și ne-am gândit ce să facem, să insistăm, să încercam să o determinăm să meargă la divizia bilingvă.

Sincer, nu am putut să fac chestia asta, am lăsat-o pe ea să decidă, am stat și m-am gândit. La șase ani să o lăsăm să ia decizii care sunt decizii importante în viață? Am lăsat-o, cu stomacul strâns, dar am lăsat-o. Acum deja a trecut o săptămână, este extrem de fericită, se simte absolut minunat.”, a mărturisit Cristina Șișcanu pe rețelele sale de socializare.