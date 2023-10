Ce avere are, de fapt, Dorian Popa. „Fac 40.000 în cea mai proastă lună”

Dorian Popa este în centrul atenției și mai mult decât de obicei, de câteva zile. Artistul și vloggerul, totodată, a uimit multă lume după ce a fost prins în trafic, vineri seară, drogat la volan și îmbrăcat doar într-un halat. Acum se așteaptă rezultatul probelor biologice. Dacă va ieși tot pozitiv, Dorian Popa și-ar putea dezamăgi fanii, având în vedere că se laudă adesea cu banii câștigați în mod cinstit, prin muncă asiduă.

Ce avere are Dorian Popa. Zeci și sute de mii de euro câștigă din youtube și nu numai

Dorian Popa s-a făcut consacrat ca artist, dar în ultimii ani pare că se axează mai mult pe partea de online, de unde îi vin venituri uriașe, datorită vizualizărilor în număr mare și campaniilor de promovare. Drept urmare, a ”câștigat” cu brio și titulatura de ”influencer”.

Dorian Popa nu încasează sume colosale doar din rețelele de socializare și din postura de artist, ci și din afaceri imobiliare, având un cartier de case în localitatea Domnești, din județul Ilfov, și din

Artistul are o casă de 400.000 de euro, în care dispune de condiții de lux. La fel și casele din cartierul său sunt scumpe, . Cât despre Youtube, unde postează aproape zilnic vlogguri, Dorian Popa se lăuda într-un interviu că poate câștiga cel mai prost, într-o lună, suma de 40.000 de euro.

Atunci când nu primește de la Youtube 40.000 de euro, sumele care îi intră în conturi sunt cuprinse între 70.000 și 80.000 de euro. “Fac 40.000 în cea mai proastă lună. Cea mai bună, între 70.000 și 80.000 de euro”, a declarat vloggerul la Antena Stars.

Dorian Popa are mai multe surse de venit. Câți bani a investit în afaceri

De asemenea, Dorian Popa primește bani și de la Instagram, unde promovează adesea produse. Într-unul dintre vloggurile sale povestea că multe dintre veniturile lui le-a investit în cheltuieli personale sau în afaceri. Peste 3 milioane de euro s-ar fi dus pe acestea.

Cu toate că a cheltuit bani la care unii doar visează, Dorian Popa este convins că nu are decât mai mult de câștigat în continuare. Sumele investite, de exemplu, i se vor întoarce cu profit, care poate fi obținut din afacerile lui imobiliare sau din șhaormeriile deschise.

”Îmi este mai simplu să aproximez cu tot cu investițiile în afaceri. Dacă aș vorbi despre ultimii cinci ani, cheltuieli personale cât și afaceri, vă pot spune că am depășit cred că suma de 3 milioane de euro, pentru că obiectiv vorbind, față de ce am agonisit acum și am pe dreapta, cam atât am produs și am și cheltuit, cred că peste totuși înspre patru.

Însă, nu uitați că, banii investiți se vor întoarce cu profit și chiar și încasări, pentru că eu am plătit deja toate cheltuielile. Ce se va întoarce, se va întoarce către mine. Din acești aproape 4 milioane de euro cheltuiți în afaceri și cheltuieli personale, nu cred că am cheltuit, cu tot cu mașini, mai mult de 500.000 euro pentru mine”, a dezvăluit Dorian Popa pe canalul său de youtube.