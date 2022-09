Dorian Popa e pe cai mari. De unde urmează artistul să primească un milion de euro: „Așteptăm recompensa”

Dorian Popa muncește fără pauză, după cum chiar el a dezvăluit recent, însă roadele nu întârzie să apară. Artistul urmează să deschidă o nouă shaormerie, iar afacerea din domeniul imobiliarelor îi va crește considerabil veniturile.

Dorian Popa, un adevărat succes în afaceri. De unde urmează să primească un milion de euro

Dorian Popa nu ia pauză. După cum a declarat recent . Artistul spune despre el că este „o shaorma cu de toate” și că, în ciuda faptului că activează în mai multe domenii, face totul ca la carte.

„Dorian Popa este o shaorma cu de toate, dar atât de bine calibrate, încât gustul este perfect. Nu cred neapărat că trebuie să faci un singur lucru ca să-l poți face bine, însă cred că este bine întotdeauna să analizezi câte lucruri faci, de așa natură încât să nu te bagi în prea multe.

Eu chiar acum câteva zile îi spuneam iubitei mele că simt că am atins maximul”, a afirmat Dorian Popa la

Declarațiile lui Dorian Popa sunt susținute și de rezultate. Afacerea din imobiliare dă roade, , iar veniturile sale se vor rotunji în zilele care urmează.

Vedeta a mărturisit că urmează să-i intre în cont mai mult de un milion de euro. Secretul succesului său este unul simplu, investește tot ce câștigă și nu ține banii în bancă.

„E milionul care trebuie să vină din construcții. Cam toate veniturile mele au fost direcționate către construcții. Nu cred în ideea de a-ți ține banii în bancă.

Am învățat de la cei mai mari antreprenori ai lumii că nu este bine să-ți ții ouăle în același coș. Ce am produs pe partea de showbiz, de media, am băgat în construcții și acum așteptăm recompensa”, a mărturisit Dorian Popa.

Dorian Popa, un altfel de turneu prin țară. Vrea să împartă shaorma tuturor românilor

De curând, Dorian Popa și-a deschis o shaormerie în București,

Vedeta va inaugura un nou local și va urma același ritual. Mai mult, a dezvăluit că a pus la cale o campanie prin care va oferi shaorma românilor din întreaga țară.

„Încă o dată dam shaorme gratis bucureștenilor, însă asigur românii din toată România că nu trebuie să se panicheze. Vom pleca și prin țară.

Nu se va întâmpla doar în București chestia asta. Este cea mai tare campanie pe care am gândit-o alături de colegii mei de la shaormerii și vrem să împărțim shaorma întregii țări.

În primul rând, că este cel mai frumos lucru pe care-l poți face pentru oameni și, în al doilea rând, pentru că ne-am simțit atât de bine prima oară când am făcut acest lucru încât vrem să o mai facem. Suntem pregătiți”, a explicat Dorian Popa.

De altfel, în restaurantul lui Dorian Popa va fi servit un produs creat după o rețetă specială, prima shaorma aurie din România.

„Fii atent, este prima shaormă aurie din România. Este comestibilă. Nu este cu foiță de aur, este o lipie galbenă care are o consistență specială”, a mai spus artistul.