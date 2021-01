Ce categorii de vârstă din România au înregistrat cele mai multe cazuri de Covid-19. Statistici surprinzătoare

România se chinuie în continuare să țină sub control numărul de cazuri de Covid-19. Cele mai multe persoane care au decedat erau foarte în vârstă, dar statisticile avansate ne oferă o imagine clară asupra categoriilor de vârstă care se lovesc cel mai des de virus.

La aproape un an de la începutul pandemiei, FANATIK îți propune să observăm detaliile legate de totalul persoanelor infectate.

Până joi, 28 ianuarie, pe teritoriul României au fost confirmate 721.513 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 666.001 pacienți au fost declarați vindecați. Din păcate, aproximativ 18.000 de suflete au pierdut lupta cu virusul nemilos.

Ce categorie de vârstă a fost cea mai afectată de Covid-19 în România

Dacă ne uităm la capitolul decese este evident că persoanele foarte bătrâne și care prezentau comorbidități au fost cele mai vulnerabile în fața acestui inamic ascuns.

La ultima raportare, Grupul de Comunicare Strategică a anunțat 90 de decese noi. Dintre acestea, doar 14 au fost semnalate la persoane de sub 60 de ani.

”Un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 7 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 6 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 19 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 32 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 25 decese la categoria de peste 80 de ani,” conform GCS.

Statistica este similară încă de la începutul pandemiei și se observă mici alterații de-a lungul timpului. Acum 2 zile, 72 din cele 77 de persoane care au murit aveau peste 60 de ani.

Au murit 97 de persoane. 88 dintre ele împliniseră 60 de ani

În intervalul 25.01.2021 (10:00) – 26.01.2021 (10:00) au fost raportate 97 de decese (60 bărbați și 37 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 6 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 21 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 37 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 30 decese la categoria de peste 80 de ani.

”96 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități”, potrivit Grupului de Comunicare Strategică.

Și totuși, la ce categorii de vârstă se înregistrează cele mai multe cazuri de Covid-19 în România?

Chiar dacă decesele se înregistrează într-un număr covârșitior la categoriile de persoane bătrâne (peste 60 de ani), cele mai multe infectări se regăsesc la grupa de vârstă 40-49 de ani. Aici s-au semnalat aproape 150.000 de cazuri de la începutul pandemiei. Urmează segmentul 50-59 de ani și grupa 30-39 de ani.

Număr de infectări:

30-59 de ani: 407.608 cazuri coronavirus

407.608 cazuri coronavirus peste 60 de ani: 196.391 cazuri coronavirus

Un lucru este constant în toate aceste analize: persoanele cele mai puțin afectate, și ca număr de infectări, dar mai ales ca decese, sunt cele tinere. Au existat aproximativ 70 de mii de cazuri de coronavirus la grupa de vârstă 20-29 de ani, 27 de mii la segmentul 10-19 ani și aproximativ 13 mii la cei de până la 9 ani, conform statista.com.

Ce spune ultima statistică de la INSP

Aproximativ 85% din totalul deceselor au fost la persoane de peste 60 ani, iar 60% din decese au fost la bărbați.

95.1% din persoanele decedate aveau cel puțin o comorbiditate asociată.

Ultimul raport trimis de INSP a mai indicat faptul că în săptămâna 18 – 24 ianuarie 2021, 35.4% din totalul cazurilor s-au înregistrat în București, Timiș, Cluj, Ilfov și Iași. O altă analiză ne spune că 35% din totalul deceselor au fost înregistrate în București, Constanta, Suceava, Maramureș si Timiș.

Grafic decese/infectări – categorii de vârstă

România, pe primul loc în Uniunea Europeană la dozele de vaccin făcute în ultimele 7 zile

România s-a plasat marți pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de doze de vaccin administrate în raport cu populația, potrivit datelor colectate de Our World in Data. Țara noastră apare în statistici cu peste 0,18 vaccinuri la 100 de locuitori, urmată de Franța, Grecia, Austria și Germania, care se situează între 0,14 și 0,12. Pe ultimul loc în UE este Bulgaria, cu sub 0,02 vaccinuri la suta de locuitori.

Au existat însă și probleme semnalate de ministrul Vlad Voiculescu.

„Am descoperit între 15 si 23 ianuarie în registrul de vaccinare 1.353 de persoane vaccinate marcate ca eligibile pentru etapa a treia. Ar putea fi eroare de introducere a datelor sau cineva a sărit peste rând. În momentul acesta avem mai puţine doze de vaccin decât am avea nevoie, deci este esenţial ca autorităţile să nu rămână pasive“, a transmis ministrul sănătăţii.