Ce culoare e ”interzisă” în moda acestui an! Alin Gălățescu explică totul

Alin Gălățescu și-a început viața media înființând Radio Tinerama. Acolo prezenta cinci emisiuni, inclusiv una de fashion. Criticul de modă a întâmpinat, însă, dificultăți și i-a cerut ajutorul unui prieten pentru a-și putea face emisiunea.

Alin Gălățescu nu știa nimic despre modă sau design vestimentar

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, Alin Gălățescu, cunoscutul critic de modă, își aduce aminte că, la început, habar nu avea ce înseamnă fashion sau design-ul vestimentar. Avea o emisiune la radio pe care putea s-o închidă, neștiind nimic despre subiect, sau să se apuce de învățat.

A ales a două varianta și, astăzi, Alin Gălățescu este unul dintre cei mai asumați și justificați analiști de modă. Într-un interviu sincer aflăm ce fel de tătic este Alin Gălățescu și ce sentimente mai sunt astăzi între el și fosta lui soție, Simona.

De asemenea cunoscutul critic de modă mărturisește că a trecut cu bine peste operația de deviație de sept și că riscul să facă apnee în somn nu mai există. Alin Gălățescu mărturisește că niciodată Stephan Pelger nu a dat vreun semn că ar dori să-și pună capăt vieții și regretă moartea celebrului designer.

Alin Gălățescu: “Ori închideam emisiunea, ori mă apucam să studiez moda”

De asemenea aflăm cum a început Alin Gălățescu să fie preocupat de fashion și cum a devenit unul dintre cei mai cunoscuți critici de modă din România.

“În ’93 am descoperit asta. Inițial am lansat un radio, Radio Tinerama, care are, și azi, cea mai complete grilă de programe. Din inconștiență cred, cu încă 6 oameni, în câteva zile am făcut radio-ul. Eram secretar de redacție și făceam 5 emisiuni, inclusiv una de noapte.

Cea de modă se numea ‘Fascinația modei’ dar nu știam nimic despre acest subiect. M-am dus la Crisbășan și l-am întrebat, i-am spus să facem emisiunea împreună, așa a început. După ceva timp s-a lansat Canal31 și el mi-a spus că nu mai are timp să continue.

Aveam două variante. Ori închideam emisiunea, ori mă apucam să studiez modă. Câteva săptămâni am studiat design-ul, editorial de fashion, parfumerie, elemente de make-up, tehnica culorii și a proporțiilor. În felul acesta am preluat complet emisiunea”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Alin Gălățescu.

“Este un sezon eminamente all black”

Alin Gălățescu a fost primul realizator de emisiuni de modă din țară. Multe lucruri s-au schimbat în ultimii 20 de ani, iar el mărturisește că românii, mai de voie mai de nevoie, au învățat să să îmbrace mai bine. De asemenea criticul de modă ne spune ce se poartă toamna asta dar și de ce este recomandat să ne ferim.

“Cred că românul a avut acces la mai multe surse, au venit din ce în ce mai multe branduri la noi. Au vrut sau n-au vrut, au primit mai multă informație. Au început întâlnirile de lifestyle, întâlnirile de afaceri care au obligat o parte din cei care consumă fashion să evalueze totul. Important este să vrei să ajungi la informație, apoi s-o filtrezi. A evoluat, târâș-grăpiș, ca în toate domeniile, dar a evoluat.

Moda secolului 21 are două elemente. Este un limbaj, o formă în care transmiți cine vrei să fii. Îți oferă o libertate a tiparelor atâta timp cât se potrivesc cu structura ta fizică, locul în care activezi. Când ți-ai găsit stilul, focusează totul pe asta. Libertățile sunt foarte mari, este un sezon eminamente all black și revine griul care fusese scos din ecuație.

Albul, de asemenea, a devenit usual, apoi toate culorile regale, de toamnă. Burgund, verde închis, bleumarin. Dar în momentul acesta se ‘joacă’ între extremele alb negru , culorile regale versus pasteluri, mai puțin galben”, spune Alin Gălățescu, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Se poartă blană artificială, e ridicol să mai porți blană naturală”

Cunoscutul critic de modă ne explică ce nu trebuie să lipsească din garderoba unei persoane, bărbat sau femeie, și aflăm ce piesă vestimentară este revelația sezonului. De asemenea ce înseamnă o femeie bine îmbrăcată

“Seara este obligatoriu un smoking, fie că ești femeie sau bărbat. Poți să-l potrivești de la blugi până la total smoking cu pantaloni cu vipușcă. Mai există eșarfa clasică la bărbați, iar la femei merge smokingul cu orice rochie. Capele sunt masiv în modă acum. Trenci capă, smoking capă, capă lungă, rochie capă, este revelația sezonului. Apoi blană, dar numai artificială pentru că este ridicol să mai porți blană naturală.

Costumele masculine sunt mai strălucitoare decât ale femeilor. Și se poartă sacoul. Cu pantaloni, semicambrat, sacoul cu fustă sau cu pantaloni scurți. Revine fusta scurtă. Se mai poartă trenciul, pardesiul, exclus paltonul pentru că mergem mult cu mașina, facem drumuri mai scurte deci nu mai prezintă un mijoc de protecție contra frigului.

O femeie bine îmbrăcată trebuie sa fie, in primul rând, coerentă fizic, asumată. După aceea să fie în raport cu ce vrea să transmită. Nu vrei să fii comică, dar să te îmbraci la Wednesday (râde, n. red.). O femeie trebuie să se îmbrace în raport cu corpul ei, moda se referă la mesaj și proporții, raportul între creația vestimentară și forma corpului”, mai explică, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Alin Gălățescu.

“Un om care lupta cu această combinație de boli, a pierdut”

Un om mereu direct, diplomat și extrem de justificat, Alin Gălățescu mărturisește că justifică fiecare ‘virgulă’ pe care o pune. Aflăm și despre relația pe care a avut-o cu Stepan Pelger, celebrul creator de modă care s-a spânzurat.

“Îl știam, dar nu eram apropiați. Îl cunoșteam din punct de vedere profesional. Ne mai vedeam la Romanian Fashion Week, la Iași, unde am fost director artistic 10 ani. Era un designer foarte talentat, dar nu am făcut parte din cercul lui de prieteni. Am înțeles de la apropiații lui că Pelger nu a dat niciun semn că ar vrea să-și încheie socotelile cu viața.

A fost o mare derută în rândul lor pentru că Pelger era un tip care lupta, și asta e regretul meu personal. Un om care lupta cu această combinație de boli, a pierdut. Înțeleg când pierde cineva care nu luptă, dar când e invers parcă pierd întregul sistem”, declară Alin Gălățescu.

“Un copil este o doză de optimism, o mică victorie în meciul tău cu timpul”

Alin Gălățescu nu este doar un critic de modă celebru. În primul rând este tatăl Elidei, fetița pe care o are împreună cu Simona, fosta lui soție. El ne povestește ce face împreună cu fiica lui, cum a învățat aceasta să se împartă între cele două case și cum a reușit să păstreze o relație frumoasă de prietenie cu mama Elidei.

“Tot ceea ce facem, în activitățile profesionale mă refer, are o stare de dispariție, de ‘s-a dus, să vedem ce e mâine’. Un copil însă îți da o senzație de continuitate și de asta avem toți nevoie. De recunoaștere, de această stare de lupta cu timpul. Singura constanță în viață este că o să murim. Un copil este o doză de optimism, o mică victorie în meciul tău cu timpul.

Împreună cu Elida facem foarte multe activități. Când era mai mică mergeam cu mine la repetiții. Noi nu am avut bone, mama murise deja, iar părinții Simonei stau la Iași. Mergem la înot, în Orășelul Copiilor. În ultimii 3 ani, în fiecare duminică, dacă nu răcită, mergem la Muzeul de artă recentă. Acolo Elida face niște cursuri și este cea mai consecventă. Iar la fiecare ediție se face un tur al muzeului. Vine la show-rile mele, mergem la film și la teatru, ne jucăm și în casă.

Elida a reacționat excelent după divorț. Are două tipologii diferite de training. Simona e mai sobră, mai austeră, prezintă elemente educaționale mai puternice. Baia, spălatul pe dinți, ordinea în casă. La mine e mai pe freestyle, merge și de două ori să se îmbrace la fel, ceea ce, la mama ei acasă, este imposibil. La mine mai lasă ‘bombe’ de hăinuțe, dar la mama ei sunt aranjate la linie. Cred că noi ne completăm, astfel, perfect.

Facem împreună Paștele, Crăciunul, în fiecare vara cel puțin o vacanță o petrecem împreună. De când s-a născut mergem în Creta. Eu și Simona am rămas prieteni extraordinari, Elida nu ne-a văzut niciodată certându-ne sau ridicând tonul, așa că este într-un echilibru excelent”, declară Alin Gălățescu, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Nu ai cum să te pregăteșți pentru dispariția părinților”

Alin Gălățescu își deschide sufletul și ne vorbește despre cel mai greu moment din viața lui, pierderea mamei. Iar la final ne spune că nu s-a considerat niciodată vreun V.I.P. și că celebritatea nu i s-a ‘urcat’ niciodată la cap.

“Poate pierderea mamei a fost cel mai greu moment, aveam deja 28 de ani. Atunci mi-am dat seama că nu ai cum să te pregăteșți pentru dispariția părinților, 6 luni am fost varză. Sunt chestii de subconștient care dărâmă un puzzle interior pe care nu ai cum să-l mai refaci decât în ani de zile.

Niciodată nu m-am simtit celebru. Asta e unul dintre motivele pentru care îmi place moda. Ea înseamnă schimbare, urmăresc toate show-rile, evoluțiile designerilor.

Eu, după un spectacol, mă gândesc doar că am avut o reușită și mă gândesc la următorul show. Și nu este ok pentru că efortul este foarte mare, nu dorm înainte niște nopți, starea de alertă este maximă.

Depui un mare efort și trebuie să te echilibrezi după ce-i faci asta orgamismului. La Soiree de la Mode de exemplu, am avut o mare reușită dar eu m-am simțit doar ok că lumea a fost fericită și designerii bine aleși” declară, in exclusivitate pentru FANATIK.RO, Alin Gălățescu.