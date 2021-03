În luna septembrie a anului trecut, fratele lui Florin Salam se stingea din viață, după ce s-a infectat cu coronavirus. Acum, manelistul a făcut o serie de declarații la TV, despre moartea lui Nelu Stoian, dar și despre vaccinul împotriva COVID-19.

Nelu Stoian s-a aflat internat timp de două luni, iar medicii de la Matei Balș au făcut tot ce au putut să îl salveze, chiar și după ce a ajuns la Terapie Intensivă. Din păcate, fratele manelistului mai avea și alte probleme de sănătate mai vechi, el suferind de diabet.

Încă din acel moment, familia lui Nelu Stoian nu a crezut în existența virusului. Florin Salam nu consideră nici acum că este real ceea ce le-au spus medicii. De asemenea, manelistul a mai afirmat, la XNS de la Antena Stars, că nu dorește să se vaccineze.

Ce a decis Florin Salam după moartea fratelui său

Nelu Stoian, fratele lui Florin Salam, suferea de obezitate, de diabet și avea și probleme cardiace la infectarea cu COVID-19. Se pare că acesta ar fi dat mai multe mesaje de pe patul de spital, în care susținea că medicii nu fac tot ceea ce trebuie ca să îl îngrijească.

“E greu pentru toată lumea. Am avut pierderi financiare. Nu prea am vorbit pe tema asta că am zis să nu mai întristez nici fanii, nici familia. Cuvintele mele sunt prea mici ca să zic cât îl iubesc, cât îmi e de dor de el. Așa ne-a fost soarta.

Dacă e acolo, lângă Dumnezeu, o să ne regăsim. Dumnezeu te apără și noi suntem căliți. Am răcit și acum 10 ani, doar că acum au găsit ei denumirea asta de coronavirus. Dacă domnii de sus au decis, mergem pe drumul ăsta. O să am o discuție cu familia, n-am vrea să îl facem (n.r. despre vaccin)”, a afirmat Florin Salam.

Ce a recunoscut manelistul despre evenimentele la care a participat în pandemie

Florin Salam, la fel ca alți artiști de la noi, a fost amendat de autorități. El ar fi încălcat restricțiile impuse în pandemie. În data de 13 februarie, Poliția Română a dat amenzi de 10.000 de lei, după ce Florin Salam și alți cântăreți faimoși au cântat la ziua de naștere a unui bărbat.

Cu toate că a scos bani grei din buzunar și a încălcat legea, Florin Salam nu pare să fie foarte afectat de acest lucru. Mai mult decât atât, a și glumit susținând că banii pentru maneliști se dau acum respectând distanțarea socială.

“Au mai fost petreceri private, trebuia să fiu neapărat acolo, n-a fost foc că am cântat și eu o melodie, două. Când venea cu pachet, făceai semn, poți să vii”, a afirmat Florin Salam, pentru aceeași sursă.

