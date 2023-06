Ce diagnostic a primit Anca Țurcașiu din partea medicilor. Boala de care suferă vedeta: ”Am ignorat total”

Anca Țurcașiu se numără printre cele mai apreciate artiste din România. Aceasta are un stil de viață care pentru mulți poate părea complicat, însă realitatea este că totul a început din perioada copilăriei.

Ce diagnostic a primit Anca Țurcașiu din partea medicilor

Se pare însă că acesta nu este un moft, după cum povestește vedeta.

Spune că nu i-a plăcut carnea de mică, iar deși mama ei o forța în copilărie să mănânce, nu se simțea deloc bine. Astfel, de la 20 de ani, după ce a plecat de acasă, aceasta nu a mai consumat deloc carne.

Lucrurile aveau să se schimbe ani mai târziu. Anca Țurcașiu a observat o inflamație articulară, iar mai apoi a mers direct la medic. Acolo a primit diagnosticul. Medicii i-au spus atunci că este vorba despre o boală autoimună, tiroidită hashimoto.

I-au spus că nu există remediu pentru ea, însă vedeta a continuat să caute un tratament. Unii specialiști i-au spus să renunțe la lactate, dar și la carne. Deși carnea nu era o problemă, renunțarea la lactate nu era deloc ușoară.

Vedeta nu mai consumă nici lactate și nici carne

În final însă, deși a ignorat total sfaturile specialiștilor, vedeta a decis să se conformeze. A eliminat lactatele din alimentație, iar de atunci nu a mai avut nicio problemă.

”Mi-a ieșit o analiză destul de proastă, vai acum boli autoimune, toată lumea sau cel puțin pe mine m-au trimis acasă, du-te și obișnuiește-te cu boala că nu există remediu, acum toți avem aceste boli autoimune. (…)

Am ignorat total și m-am dus la mai mulți medici, iar doi dintre cei cinci specialiști în reumatologie mi-au spus să renunț la carne și la lactate. (…) Mi-am dat seama că e adevărat.

Să știi că am rezolvat această problemă eliminând lactatele din alimentație, chiar am rezolvat-o natural, nu m-a mai durut nimic. Și nu am mai mâncat de atunci până astăzi. Deci nu mănânc carne, nu mănânc lactate”, a spus Anca Țurcațiu în podcastul Sănătatea ta, prioritatea mea.