Ce diferență de vârstă este între Mihai Bobonete și soția sa, Cătălina. Starul din Las Fierbinți e mai mare ca ea

Pe Mihai Bobonete îl știe toată lumea, dar ce diferență de vârstă este între actorul de stand-up comedy și soția lui, Cătălina? Juratul de la Românii au talent este mai mare decât partenera sa de viață.

Ce diferență de vârstă există între Mihai Bobonete și soția sa, Cătălina

Mulți români îl știu pe Mihai Bobonete, unul dintre cei mai apreciați comedianți de la noi din țară. Soția sa, însă, preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

Cei doi sunt împreună încă de când erau foarte tineri și sunt căsătoriți de mai bine de 20 de ani. Au împreună doi copii, Maria și Octav. Actorul de stand-up comedy a spus, în cadrul unui interviu mai vechi, că viața lui și a soției sale este mult mai bună de când au devenit părinți.

Care este, însă, diferența de vârstă dintre ? Mihai Bobonete a împlinit 43 de ani în luna iunie, fiind cu trei ani mai mare decât soția sa. Cătălina a împlinit 40 de ani în luna mai a acestui an.

De ziua soției sale, interpretul lui Bobiță din “Las Fierbinți” i-a făcut o urare emoționantă. “La mulți ani, iubito! Voi fi lângă tine încă 40!”, a scris atunci Mihai Bobonete pe rețelele sociale.

Cătălina Bobonete lucrează într-un domeniu diferit de cel al soțului ei. Aceasta a absolvit Facultatea de Psihologie, însă în prezent este make-up artist.

Cum s-au cunoscut Mihai și Cătălina Bobonete

Mihai Bobonete și soția lui au o poveste de dragoste foarte frumoasă. , iar de atunci formează un cuplu.

Au fost împreună mai mulți ani până să se căsătorească, iar cununia civilă a avut loc în 2003. Nunta a avut loc pe plajă, la aproximativ 15 ani de când au devenit soț și soție în acte.

într-un interviu, Mihai Bobonete a spus că nu își mai amintește exact cum și-a cucerit soția, din moment ce sunt împreună de foarte mult timp. El avea 14 ani atunci a intrat la liceu, în Slobozia, unde a stat la internat. La vremea respectivă, Cătălina avea 12 ani.

Actorul de la Pro TV a cunoscut-o pe Cătălina la o petrecere, după care a invitat-o la dans, iar acolo a început totul. “Am invitat-o la un dans și aia a fost. Ea avea 12 ani, eu 14, iar motivul pentru care venise acolo era că avea o soră mai mare, la liceu, și locuiau împreună.

Am cucerit-o foarte devreme, undeva pe la 12 ani ai ei, 14 ai mei. Și uite că avem 25 de ani de când suntem împreună. Așa că am și uitat cum am cucerit-o”, a declarat Mihai Bobonete pentru .