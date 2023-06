Ce diferență mare de vârstă există între Alina Pușcaș şi soţul ei, Mihai. Prezentatoarea de la Te cunosc de undeva este mult mai mică

Alina Pușcaș este una dintre cele mai apreciate vedete din România. O știm din serialele în care a jucat, dar și din emisiunile pe care le-a prezentat de-a lungul anilor. De ceva timp însă, vedeta este implicată în proiectul Te cunosc de undeva, de la Antena 1, care s-a dovedit a fi un real succes.

Ce diferență mare de vârstă există între Alina Pușcaș şi soţul ei, Mihai

Dacă pe plan profesional iată că nici pe plan personal lucrurile nu merg deloc rău. Aceasta este căsătorită cu Mihai, iar în relația celor doi, vârsta nu a contat deloc.

ADVERTISEMENT

Cei doi au împreună trei copii și se pot declara niște părinți cu adevărat fericiți. De asemenea, nu puțini sunt cei care îi admiră de la distanță. Și totuși ce diferență de vârstă există între alina Pușcaș și soțul ei?

Vorbim despre o diferență de vârstă de nu mai puțin de 10 ani. Chiar și așa, există și alte cupluri în care diferența de vârstă e una mai mare de atât. Se pare că important, mai presus de toate este înțelegerea și comunicarea.

ADVERTISEMENT

Să nu uităm că la nu moment dat, Alina Pușcaș și-a deschis sufletul și a vorbit despre cea mai sumbră perioadă din viața ei. Prezentatoarea emisiunii Te cunosc de undeva

Deși acum ar recomanda terapia, la acel moment a reușit să își gestioneze singură stările. Și ce era cel mai rău, după cum povestea ea, era faptul că nu avea omul potrivit în fața căruia să se poată deschide.

ADVERTISEMENT

Prezentatoarea de la Antena 1 s-a luptat cu depresia

Au fost și momente în care nu știa ce să mai facă cu viața ei, ba chiar că nu mai are vreun rost pe viață. Alina Pușcaș s-a simțit inutilă, însă și-a găsit liniștea în sport. Vedeta a început să meargă zilnic la sală, însă trăia cu teama că nu o să găsească pe nimeni potrivit.

”Am avut şi eu depresii pe care le-am gestionat tot eu. Eu aş recomanda terapia. De cele mai multe ori poate nu găseşti omul potrivit ca să te deschizi. În unele relaţii nu am simţit nevoia să mă deschid atât de mult. Aveam doi prieteni cu care vorbeam aproape orice. Am avut o perioadă când am intrat în depresie pentru că nu ştiam în ce direcţie să o iau cu viaţa mea.

ADVERTISEMENT

Mi se părea că nu am niciun rost în viaţă. Trăiam un sentiment de inutilitate. Din senin m-am apucat de sală, mergeam zilnic. Am făcut sală non-stop şi m-am descărcat. Îmi era teamă că nu o să găsesc persoana care să mă înţeleagă şi atât”, a povestit, cu ani în urmă, Alina Puşcaş la Antena Stars.