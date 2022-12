După ce prezintă Te cunosc de undeva, Alina Pușcaș devine Albă-ca-Zăpada la iUmor. Moment emoționant în finala show-ului, dedicat lui Nosfe

Edițiile din acest weekend ale emisiunilor Te cunosc de undeva și iUmor vin cu mari surprize pentru public. În finala show-ului plin de transformări, un moment emoționant îi va fi închinat lui Nosfe, iar a doua zi, Alina Pușcaș va juca chiar ea rolul unui personaj în Gala de poveste a concursului de comedie.

Emoții și surprize la Antena 1. Ce se întâmplă la Te cunosc de undeva și iUmor

Antena 1 a pregătit pentru telespectatori emisiuni de excepție pentru finalul de săptămână. Sâmbătă, 17 decembrie, are loc , difuzată de la ora 20:00.

Înainte de a afla numele marelui câștigător, Shift și Connect-R, doi dintre concurenții ajunși în această etapă, au avut de interpretat doi mari artiști din domenii muzicale diferite: Sting şi Puff Daddy și piesa I’ll Be Missing You.

Cei doi au luat decizia de a închina emoționatul moment lui Momentul a fost surpriză pentru toți cei din platou, care nu s-ar fi așteptat la acest gest și au privit totul cu ochii în lacrimi.

„Am vrut neapărat să dedicăm momentul ăsta celor care l-au iubit pe NOSFE şi, în special, familiei, fetiţiei şi soţiei lui!”, a spus Connect-R.

Shift: „Fratele meu din altă mamă s-a dus într-un loc mai bun”

La rândul lui, Shift a simțit nevoia să se exprime și a dezvăluit cât de mult l-a afectat pierderea prietenului său, pe care îl iubea ca pe un frate.

„Aş vrea să spun şi eu câteva cuvinte, deşi îmi este foarte, foarte greu. Ştiu că nu am vorbit foarte mult sezonul ăsta Te cunosc de undeva!, dar vreau să vă mulţumesc tuturor: în primul rând colegilor, nişte artişti superbi, juriului minunat, că ne dă puterea să devenim mai buni, pe zi ce trece şi vreau să vă mai spun că experienţa asta a fost în acelaşi timp şi una foarte tristă pentru mine.

De ce spun asta? Pentru că în timp ce eram antrenat în acest show, fratele meu din altă mamă, NOSFE, s-a dus într-un loc mai bun. Sunt foarte fericit şi emoţionat că am făcut momentul ăsta pentru el, în finala Te cunosc de undeva! Emoţia e mai mare ca la orice concert pe care l-am avut vreodată!”, a completat Shift.

Alina Pușcaș se transformă în pe Albă-ca-Zăpada la iUmor

La doar o zi după ce prezintă marea finală Te cunosc de undeva, Alina Pușcaș va impresiona chiar ea un personaj, dar în Gala de poveste iUmor, difuzată duminică, 18 decembrie, de la ora 20:00.

Vedeta se alătură juriului, dar nu înainte de a-i lua la…roast, așa cum este politica show-ului. Delia, Costel, Cheloo, Șerban Copoț și Dan Badea nu au fost ocoliți de glumele usturătoare.

„Să revin la povestea mea, pentru că am venit aici ca la psiholog. Mă uit la voi și îmi dau seama că asta este sala de așteptare… Ce s-a întâmplat cu mine?! Știți? A venit o vrăjitoare să îmi dea un măr (…). Totul este nepotrivit în povestea mea!“, a spus Alina Pușcaș.

Primul care li-a făcut curaj sa o ia la întrebări pe prințesă a fost Costel, care a avut mai multe curiozități despre continuarea poveștii.

„Albă-ca-Zăpada, am o întrebare! După ce v-ați căsătorit cu prințul, ați luat numele lui? Și… încă o întrebare: ați mai păstrat legătura cu piticii?“, a întrebat juratul iUmor.

La finalul momentului, comediantul, dar și Cheloo s-au oferit să o ajute pe Alina Pușcaș să coboare treptele și să ajungă la locul său.

„Consider că orice prințesă are nevoie de cineva care să-i care trena… că, altfel, n-ar mai fi prințesă. Am renunțat la libertatea mea proverbială și, serviabil, am cărat acea trenă“, a declarat Cheloo.

În aceeași gală, mai multe nume celebre vor impersona personaje din lumea poveștilor. Publicul îi va urmări pe Cenușăreasa, interpretată de Doina Teodoru, Făt Frumos și Ileana Cosânzeana, jucați de Lizzy și Cosmin Natanticu, Capra cu trei iezi, jucată de Magdalena Chihaia. Ana și Monica Odagiu le vor aduce la viață pe Elsa și Ana, Bogdan Drăcea pe Batman, iar Alexandru Arnăutu Vraciu va fi Zmeul Zmeilor.