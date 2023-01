Ce e la castelul Cantacuzino, acolo unde s-a filmat Wednesday. Ce pot vedea turiștii la Academia Nevermore! Foto

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că serialul produs de Tim Burton, „Wednesday”, s-a filmat în România, iar printre locațiile filmărilor s-a numărat și castelul Cantacuzino din Bușteni. Dar ce găsesc, de fapt, turiștii acolo? FANATIK a stat de vorbă cu turiștii și vă oferă, în exclusivitate, și imagini de la castelul Cantacuzino, atât de mediatizat după difuzarea serialului Netflix, și care ar fi putut deveni o adevărată comoară pentru turism după ce serialul în care Jenna Ortega a devenit cel mai vizionat din lume.

Adevărul despre castelul Cantacuzino din Bușteni. Ce strategie de marketing s-a aplicat

După difuzarea serialului „Wednesday” pe Netflix, mii de turiști din România și din străinătate au luat cu asalt castelul Cantacuzino din Bușteni. Cu toate acestea, promovarea este departe de realitatea pe care au găsit-o, cu toții, la fața locului.

La Cantacuzino, de departe, cel mai atractiv lucru este bannerul de la intrarea în curtea castelului. „Welcome to the filming place of Wednesday. Nevermore Academy” (Bine ați venit în locul în care s-a filmat serialul Wednesday. Academia Nevermore, n. red.). Totul pare promițător, inclusiv o pancartă micuță amplasată imediat după ce treci de poarta castelului, cu un QR Code, ce înfățișează afișul serialului de pe Netflix.

E simplu: scanezi, primești toate detaliile despre producția lui Burton. Zeci de mașini sunt parcate în fața castelului Cantacuzino, oamenii coboară optimiști și cred că au dat lovitura și că vor regăsi numeroase lucruri din serial, la fața locului.

Sfârșesc toți prin a experimenta o mare dezamăgire atât legată de serial, cât și de locație. Castelul Cantacuzino arată ca înainte de serialul care a „rupt norma” pe Netflix.

Butaforii ieftine, nimic autentic

Ici, colo, se mai zărește câte un panou din lemn pictat cu personajele din serial și decupat în zona feței, astfel încât turiștii care vor să-și facă o fotografie în „pielea personajului” preferat, să o facă fără a plăti ceva. Ar fi fost culmea, în fond!

La intrarea în curtea castelului se regăsesc doi manechini îmbrăcați în uniformele de la Nevermore purtate de actorii care au jucat în serial. O imitație ieftină, de fapt, nu cele autentice, spre dezamăgirea tuturor.

Practic, cei doi manechini îi înfățișează pe ) și Tyler, doar că într-o variantă ușor de pe…Wish!

Mai low-cost, am putea spune. Materialele sunt la fel de ieftine și sunt similare celor din care sunt făcute uniformele elevilor de la Nevermore doar prin prisma faptului că au dungi negre. În rest, nimic la fel!

Și cam asta este tot ce pot vedea turiștii care vin cu speranțe mari că vor regăsi, la castelul Cantacuzino, anumite . În curte, nimic amplasat care să te trimită cu gândul la producția lui Tim Burton.

Promovare masivă, detalii puține. Cam la asta ne putem rezuma, dacă vorbim despre serialul „Wednesday” și despre castelul Cantacuzino, două lucruri atât de promovate și mediatizate în România, mai ales după terminarea filmărilor.

Turist: „Nu e nimic aici”

Ceea ce au observat reporterii noștri este faptul că toată lumea era dezamăgită de acest aspect. Turiștii, majoritatea dintre ei tineri, șușoteau pe la colțuri că se așteptau la mai mult de la locație. Măcar un cadru desprins din serial, ceva mai spectaculos și mai interesant.

„Credeam că e altceva aici. Stăm puțin în curte, facem câteva poze și plecăm, da?”, i-a spus o fată amicei sale, care strâmba din nas chiar la intrarea în curtea castelului Cantacuzino.

„Băi, nu e nimic aici. De ce promovează atât locul ăsta? E frumos, ce-i drept, însă nu are nicio legătură prea mare cu serialul. Dezamăgitor, frate. Hai în spate, poate găsim ceva mai mult”, a spus și un tânăr ce venise cu gașca, la castel, dezamăgit și el de cele văzute.

Amalia se declară o fană înrăită a serialului și le-a mărturisit reporterilor FANATIK faptul că l-a urmărit chiar de 2 ori pe Netflix. Curioasă, a venit tocmai din Sălaj pentru a petrece Revelionul în Bușteni și pentru a vizita, alături de iubitul său, castelul Catacuzino.

„Am făcut câteva poze cu cei doi manechini. Înăuntru nu am mai apucat să intrăm, însă aici, în curte, mai ales unde ei pregăteau scenele pentru concursuri și toate cele (elevii de la Nevermore, în serial, n.r.), ne așteptam să găsim ceva mai mult. Locația e superbă, merită să fie văzută oricând. Noi am bătut drum lung până aici, cam 7 ore am făcut cu mașina, a fost aglomerat.

”Credeam că totuși aici, afară, vom găsi mai multe elemente din serial”

Nu am găsit ce ne așteptam să găsim. Ce-i drept, castelul a fost modificat destul de mult în postproducție, dar credeam că totuși aici, afară, vom găsi mai multe elemente din serial.

Când am văzut bannerul de la intrare, am crezut cu totul altceva. Am văzut și pe Facebook mesajul lor (mesajul de promovare postat de cei care administrează pagina castelului Cantacuzino, n.red.). Asta este, vă dorim un An Nou fericit și numai bine”, ne-a mărturisit tânăra turistă, zgribulită de frig.

La Buftea, tur pe bani

Cafeneaua Girueta, casa șerifului Galpin, centrul orașului Jericho, biserica albă, străduțele pe care „bântuia” Wednesday Addams alături de elevii de la Nevermore și chiar clădirile care apar în producția Netflix continuă să fie vizitate, weekend de weekend, de zeci și chiar sute de turiști din întreaga lume.

Pentru suma de 200 de lei, firește, căci nimic nu e gratis și mai ales în România. Există, totuși, și un lucru bun în această ecuație: pentru prețul de intrare primești și o masă la restaurantul din incinta studiourilor de filmare din Buftea.