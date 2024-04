Ce era, de fapt, lupul care aleargă un biciclist la Poiana Brașov. Explicația unui specialist te va uimi

Un specialist a explicat ce animal era, de fapt, lupul care a alergat un biciclist la Poiana Brașov. Animalul a fost surprins într-o filmare care i-a uimit pe mulți.

Ce era, de fapt, lupul care alerga un biciclist la Poiana Brașov. Un specialist a explicat totul

Zilele trecute, un clip video în care un lup părea să alerge un biciclist a devenit viral pe internet. Filmarea i-a uimit pe mulți și a fost distribuită în număr mare pe .

În timp ce unii au susținut că animalul ar fi un câine din rasa lup cehoslovac, alții au spus că este vorba despre un lup adevărat. Oamenii s-au contrazis în comentariile de pe rețelele sociale, spunând că lupul este văzut întotdeauna în haită și că era flămând.

Cu toate acestea, un pasionat de viața sălbatică, care cunoaște mai multe informații despre comportamentul animalelor, a explicat despre ce a fost vorba..

Daniel Opaiț a postat două imagini, prima cu lupul care a intrigat internet. În a doua este un alt exemplar de lup. Specialistul a spus că animalul surprins în apropiere de Poiana Brașov era o lupoaică gestantă.

Aceasta se deplasa mai greu decât în mod normal, iar claxoanele mașinilor celor care au asistat la moment mai mult au speriat-o. Lupoaica nu l-ar fi văzut pe biciclist ca pe o potențială victimă.

“În prima imagine același exemplar in discuție fotografiat de Dany Photography lângă șosea, a doua imagine este a unui alt lup (mascul) fotografiat de Daniel Petrescu, relativ aproape, in zona Zărnești, acum trei ani.

Lupul care a făcut atâta valva este o lupoaică gestantă, morfologia (aspectul) denota acest fapt. Se deplasează mai greu decât de obicei, pare confuza si e cert ca urletele si claxoanele isterice nu o ajuta deloc.

Nu, nu vede ciclistul ca pe o potențiala victimă. Nimic din comportamentul ei nu trădează acest fapt. Nu atacă biciclistul, de altfel nu exista nici un caz documentat de atac asupra omului in România. Documentat, nu povești sau fabulații. Nici unul”, a scris Daniel Opaiț pe Facebook.

“Lupul nu este periculos pentru om”

În plus, specialistul a mai spus că lupul nu e văzut întotdeauna în haită. De asemenea, unii lupi . Din moment ce șoseaua străbate un habitat al animalelor sălbatice, aparițiile acestora sunt normale.

Daniel Opaiț a mai spus că unele animale sălbatice pot să pară dezorientate atunci când se întâlnesc cu oamenii. Din acest motiv, pot avea un comportament precum cel al lupoaicei din filmarea de pe Facebook.

“Lupul nu își petrece toată viața în haită, nu vânează întotdeauna în haită și are o structura socială complexă și variabilă. Este perfect normal să existe lupi solitari. Șoseaua străbate un habitat natural, e normal ca, uneori, sa fie văzute animale sălbatice.

Întâlnirea cu un lup este o oportunitate extrem de rară, există fotografi care nu au văzut niciodată si nici nu vor vedea unul, deși îi caută de ani de zile.

Uneori, anumite animale sălbatice pot părea dezorientate in prezenta oamenilor, de aceea am atașat acea imagine cu lupul fotografiat in miezul zilei printre mașinile oprite. Acel lup dintre mașini pare obișnuit cu oamenii, nu are un comportament natural de părăsire rapida a locului.

Țipetele trădează teama, mai mult exista riscul de a agita un animal sălbatic dezorientat sau acesta poate crede ca este încolțit. Nu țipați. Lupul nu este periculos pentru om. Lupul nu este periculos pentru om. Repetați, până înțelegeți”, a mai scris acesta.