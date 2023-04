Ce era obligată să facă Gabriela Cristea când era căsătorită cu Marcel Toader: ”I-am zis că vreau să mă opresc”

Gabriela Cristea își amintește și acum calvarul trăit în căsnicia cu Marcel Toader. Cei doi au fost căsătoriți cinci ani de zile, iar vedeta a rămas marcată de unele momente din acea perioadă, după cum povestește chiar ea.

Calvarul trăit de Gabriela Cristea

La un moment dat, Astfel, a fost nevoie de timp până când aceasta și-a revenit.

ADVERTISEMENT

Iată însă că în final, vedeta și-a găsit fericirea în brațele lui Tavi Clonda. Cei doi au o familie superbă, se înțeleg de minune, iar lucrurile par să meargă perfect. Chiar și așa, Gabriela Cristea nu a uitat ce a trăit în urmă cu mai bine de un deceniu.

Într-un interviu acordat recent, aceasta a vorbit despre ce o punea soțul ei să facă în continuu. Au fost perioade în care Gabriela Cristea câștiga 20.000 de euro lunar. Epuzarea însă își spunea cuvântul în cazul ei, astfel că vedeta voia să ia o pauză.

ADVERTISEMENT

Nu avea în plan să renunțe la televiziune definitiv, ci pur și simplu să se odihnească măcar un an și să se recupereze. Marcel Toader nu a fost însă de acord. Și totuși cât de mult muncea Gabriela Cristea? Vedeta spune că era la muncă de dimineață până seara, iar stresul era imens.

Programul ei zilnic începea de la 7 dimineața, iar acasă ajungea de abia după miezul nopții. Doar duminică se odihnea și stătea în pat până târziu. De asemenea, starea de sănătate a vedetei s-a degradat atunci și au apărut și probleme cu tiroida, a mai adăugat ea.

ADVERTISEMENT

De ce o obliga Marcel Toader pe vedetă să meargă doar la muncă

”Eu am zis că vreau să mă opresc. Că vreau să fac o pauză măcar de un an, să-mi iau un an în care să nu fac nimic și să îmi văd de sănătatea mea și să mă odihnesc efectiv. (…). El nu a fost de acord.”, i-a dezvăluit Gabriela Cristea Cristinei Șișcanu.

Și totuși de ce o obliga Marcel Toader pe soția sa să meargă continuu la muncă? Acesta nu înțelegea cum ea poate să renunțe la un salariu atât de generos. Acela a fost momentul în care vedeta a răbufnit și i-a cerut și lui să facă ceva, pentru a aduce bani mai mulți acasă.

ADVERTISEMENT

Gabriela Cristea a mai povestit și că unele întrebări referitoare la veniturile sale o enervează la culme, tocmai din cauza celor trăite cu ani buni în urmă.

ADVERTISEMENT

”Mi-a zis că el nu înțelege cum de pot eu să-mi permit să renunț așa de ușor la 20.000 de euro. Și acum, când cineva îmi cere socoteala pentru un leuț pe care eu îl câștig, mi se ridică așa părul în cap. Am rămas cu niște sechele. Eu am zis Gata, stop, nu mai pot. Du-te tu. Du-te tu și fă tu ceva”, a mai povestit vedeta.