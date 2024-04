Ce etnie are, de fapt, chef Sorin Bontea. Juratul de la MasterChef România a avut o copilărie grea

Ce are, de fapt, chef Sorin Bontea. Juratul de la MasterChef România a avut o copilărie grea. Vedeta de la Pro TV nu a ascuns niciodată cine este și a vorbit mereu despre familia în care a venit pe lume.

Ce etnie are, în realitate, bucătarul Sorin Bontea. a trecut prin multe când era copil. S-a născut într-o familie cu alți trei frați, toți mai mari decât el, și a avut numeroase lipsuri.

Renumitul chef s-a născut în București, însă părinții săi vin din zona Olteniei, undeva între Calafat și Craiova. Toate vacanțele și le petrecea acolo, amintirile sale fiind legate de temperaturile ridicate și praful de pe uliță.

Cu toate acestea spune că vacanțele erau foarte frumoase în copilărie pentru că nu avea nicio grijă și stătea în picioarele goale. A avut un trai modest, vedeta de la Pro TV precizând că nu a fost un copil tocmai cuminte. Obișnuia să facă tâmpenii, la fel ca ceilalți de vârsta sa.

„N-am crescut în puf. Absolut deloc. Patru frați. Nu am crescut pe genul, bă, le-am avut pe toate. Am muncit din greu și condiții grele, am plecat de acasă, am făcut armată”, a povestit Sorin Bontea la un moment dat, în podcastul , moderat de Mihai Morar.

Chef Sorin Bontea: ”Am trecut prin multe”

„Am trecut prin multe și nu mi s-a părut foarte greu. Era obositor că nu duceam. Mie îmi place să mă bucur de lucruri. Adică, în orice mai găsesc ceva să râd. De-asta încerc să găsesc lucrurile bune cam prin orice.

Întotdeauna, am avut, nu am avut, așa și? Am avut? Doamne ajută! Pe genul ăsta! Nu am fost niciodată așa, dacă are sau n-are celălalt sau de ce muncesc și nu muncesc altceva.

Dacă ăsta sunt și asta se întâmplă, ce să fac altfel?nNu am făcut niciodată un capăt de țară dacă nu se întâmplă”, a mai spus Sorin Bontea în același podcast de pe Youtube. Bucătarul a are o relație normală cu părinții săi.

Juratul de la MasterChef România a declarat într-un alt interviu că tatăl său a fost sectorist o perioadă bună, în timp ce mama făcea covoare persane acasă. Cheful a vrut să se facă director de complex. De asemenea, dintre pasiunile sale a fost muzica.

Avea chitară când era copil şi obișnuia să le cânte prietenilor. Sorin Bontea a vrut la un moment dat să dea la Şcoala Populară de Artă, dar nu a mai ajuns. Mai târziu, la vârsta de 16 ani s-a angajat ajutor de bucătar și a continuat pe acest drum.