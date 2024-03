Ce etnie are Victor Ciutacu: “Ai mei s-au ferit multă vreme”

Victor Ciutacu a făcut dezvăluiri despre etnia sa. Puțini dintre cei care îl cunosc îi știu și rădăcinile renumitului și controversatului jurnalist, de altfel. Realizatorul de la România TV a spus totul în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de pe Kanal D.

Ce etnie are jurnalistul Victor Ciutacu. A aflat accidental

Victor Ciutacu a vorbit duminică seară, în cadrul emisiunii menționate, despre viața sa, dar și despre cariera sa îndelungată în jurnalism, în special în televiziune. , unele fiind legate de etnia și de religia sa.

ADVERTISEMENT

a vorbit întotdeauna deschis despre el și despre rădăcinile sale, pe care le-a aflat, abia la 17 ani, într-un mod accidental. Până atunci credea că este cu totul altceva, fiindcă părinții au evitat să-i spună.

Victor Ciutacu s-a născut în România, la fel ca tatăl lui, dar mama sa este refugiată ucraineancă, o mare parte din familie trăindu-i astăzi în Ucraina. Mai exact, Victor Ciutacu a venit pe lume în 1970, în Sinaia, unde părinții săi s-au mutat din 1960.

ADVERTISEMENT

În perioada copilăriei, Victor Ciutacu a auzit în casă doar rusă, limbă pe care a deprins-o de la cea care i-a dat naștere. Într-o zi, însă, a hotărât să nu o mai vorbească, după ce a constatat că l-ar putea dezavantaja. La 17 ani viața avea să-i fie dată peste cap, după ce rudele l-au ironizat că nu știa până la acea vârstă că este, de fapt, evreu.

”Eu am aflat la 17 ani că sunt evreu, din greşeală. Ai mei s-au ferit multă vreme, în acele vremuri, să-mi spună că originea noastră este evreiască. De aceea, spun că maică-mea, cu excepţia zonelor în care a trăit, nu are nicio legătură cu naţionalitatea ucraineană, naţionalitatea ei este evreiască. Gurvitz, cu TZ la coadă, parte a marii familii Horovitz, s-au scris cărţi, s-au făcut filme, din neam boieresc ca să zic aşa, a 15-a mia spiţă.

ADVERTISEMENT

Am aflat, cum spuneam, la 17 ani, când ne luptam între noi şi Uniunea Sovietică, cine cu cine ţine la fotbal…şi au început să râdă toate neamurile de mine, că ăsta-i ultimul tâmpit care află că e evreu, la 17 ani. Moment în care am făcut o faţă lungă şi am spus „Poftim?!?”. Şi abia atunci a fost încunoştiinţat blegul că el nu e nici rus, nici român”, a detaliat Victor Ciutacu la

Bunicul lui Victor Ciutacu, îngropat de viu

Tot mai târziu, Victor Ciutacu a aflat lucruri dureroase despre bunicii și străbunicii săi. Unul dintre ei a murit după ce a fost îngropat chiar de viu, iar al doilea pentru că era aghiotantul lui Kirov, lider bolșevic, care a fost asasinat în anul 1934.

ADVERTISEMENT

”De povestea bunicului şi a străbunicului meu, am aflat mult mai târziu, unul a murit, după cum ai spus, îngropat de viu, şi celălalt, o spun a doua oară în viaţă, pentru că era aghiotantul lui Kirov (n.r.: lider bolşevic, asasinat în 1934), era unul dintre băieţii din brigada lui Kirov.

Când a decis Stalin, l-a gâtuit împreună cu tot anturajul lui. Bunicul era unul care făcea parte din el şi este înmormântat, evident, la Kirovograd”, a mai spus jurnalistul pentru sursa menționată.