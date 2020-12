Viviana Sposub și George Burcea s-au cunoscut în cadrul emisiunii „Ferma: Orășeni vs. Săteni” și de atunci formează un cuplul, însă nu multe persoane știu ce fac cei doi îndrăgostiți atunci când sunt singuri. O colegă de-a Vivianei, Elena, a dezvăluit ce făcea vedeta Pro TV în fiecare seară.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deși puțini au crezut că cei doi vor putea avea o relație de durată, Viviana Sposub și George Burcea se înțeleg de minune și se pare că se simt foarte bine împreună, relatează ciao.ro.

Există detalii mai puțin cunoscute despre relația lor, iar unul dintre ele a fost dezvăluit de Elena, colega Vivianei din cadrul reality show-ului, Elena.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce fac Viviana Sposub și George Burcea atunci când sunt singuri. Secretul a fost dezvăluit

Viviana Sposub și George Burcea s-au cunoscut pe platoul emisiunii „Ferma”, de unde a luat naștere și povestea lor de dragoste. Cei doi nu s-au ferit să-și arate afecțiunea în public, chiar și atunci când nu își recunoșteau relația în mod oficial.

După cum se vede pe rețelele de socializare, cei doi petrec tot mai mult timp împreună și sunt fericiți, lucru surprinzător pentru multe persoane.

ADVERTISEMENT

Nu mulți știu ce făceau Viviana (23 de ani) și George Burcea (32 de ani) atunci când erau singuri. Elena, colega lor din emisiune, a oferit detalii incendiare despre momentele lor de intimitate. Aceasta a declarat că Viviana Sposub avea tot timpul machiaj pe față, chiar și atunci când mergea la culcare.

„Viviana nu are deloc încredere în ea. Noi nu am văzut-o niciodată nemachiată. Merge la somn machiată. Ne spunea ca înainte să intre în pat lângă George să facă ceva, ea trebuie să se coafeze, să se machieze, să se dea pe corp cu cremă cu sclipici. Este clar ca nu are deloc încredere în ea. Ce e asta. Eu nu am mai auzit așa ceva”, a dezvăluit Elena la „Ferma”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

George Burcea trăiește o adevărată poveste de dragoste după despărțirea de Andreea Bălan. În cadrul unui interviu recent, actorul a povestit cum a ajuns să-l cucerească frumoasa co-prezentatoare de la „Vorbește lumea”.

„Asta mi-a plăcut cel mai mult în ceea ce privește legătura cu Viviana, pentru că nu a fost nimic sexual de la început (…). Între noi s-au petrecut lucrurile atât de natural timp de o lună de zile, încât am lăsat cumva amândoi sentimentele să iasă și să vedem părțile bune în celălalt. Și să acumulăm energie, dragoste, sentimente și tot ce vreți voi. Mi-a fost destul de greu fără ea și cred că și ei i-a fost foarte greu.”, a declarat fostul Andreei Bălan.

ADVERTISEMENT