Ce face acum Dalia Pușcă! Diferență uriașă de vârstă între vedeta TV și soț

Dalia Pușcă, frumoasa fostă știrista, ne dezvăluie detalii exclusive despre viața de mamă și de soție. Frumoasa blondă este căsătorită cu Celestin Solon și au împreună doi băieți, Spiridon și Octavian.

Dalia Pușcă, detalii exclusive din viața intimă

Dalia Pușcă a pășit prima dată în Tvr când avea 18 ani. A făcut parte din proiectul Trupa DP2 și i-a avut colegi pe Cătălin Măruță, Kitty Cepraga Mădălin Ionescu și Alexandra Dinu.

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK aflăm cu ce se ocupă, azi, frumoasa fostă știristă și cât de mult i s-a schimbat viața de când a devenit mamă. Dalia Pușcă mărturisește că nu i-a păsat niciodată de diferența de vârstă dintre ea și soțul ei și își aduce aminte de prima întâlnire. Frumoasa blondă recunoaște că mereu a arătat mai tânără decât vârsta din buletin.

Cu ce se ocupă Dalia Pușcă

Pe Dalia Pușcă o știți în primul rând de la Tvr, emisiunea Trupa DP2. Actriță, cântăreață, prezentatoare, Dalia Pușcă nu s-a schimbat, fizic, deloc. De 4 ani jumătate ea a devenit mămică de băieți iar Spiridon și Octavian sunt universul ei. În paralel însă, Dalia Pușcă lucrează, de vreo 10 ani, cu copiii, învățându-i artă teatrală.

“De câțiva ani îmi place să spun că fac ce am învățat în ultima vreme: actorie, proiecte de educație prin cultură și sport și… copii. Sunt mama a doi băieți superbi și reușiți, zicem noi, ca toți părinții de pe lume.

Iar de vreo zece ani lucrez cu copii pe dezvoltare prin Educație teatrală. Fac asta pe cont propriu sau prin asociațiile Eos d’Art și cea a prietenei mele bune, Gabriela Teodorescu, Asociația Avatar.

Deja, între timp, am ajuns și profă cu acte în regulă la Clubul copiilor sector 3. Acolo am găsit un colectiv foarte frumos sudat și foarte dedicat cursurilor vocaționale de aici.

Mi se pare uimitor și aproape o văd ca pe o sincronicitate și binecuvântare că am ajuns să fiu profesoară de Teatru la Clubul copiilor. La Buzău am fost pe scenă prima dată în viață la dansuri la nici 7 ani, acolo am prezentat primul meu spectacol, la 10 ani sau am luat primul premiu din viață la pictură”, declară Dalia Pușcă, în exclusivitate pentru FANATIK.

Dalia Pușcă organizează competiții de alergare

Dalia Pușcă a fost mereu fan sport, așa că nu s-a lăsat de această activitate. În timpul liber organizează competiții de alergare, alături de nume mari din sportul românesc, sau Marius Urzică.

“Pe de altă parte, întotdeauna mi-a plăcut să fac sport și cred că asta m-a ajutat foarte mult. Cu nașii noștri și ai copiilor noștri am pus bazele Eos d’Art și am organizat în ultimii ani una dintre cele mai cozy și happy competiții de alergare de la noi din țară.

Legal Half-Marathon se numește și am fost binecuvântați să avem drept ambasadori mari campioni olimpici precum Marius Urzică sau Elisabeta Lipă”, ne mai spune Dalia Pușcă.

Cum a evitat depresia, ca mamă

Ca mama, Dalia Pușcă recunoaște că nu îi iese totul perfect, dar că se străduiește foarte tare. A învățat cât e de fină linia dintre viață și moarte, dar și între depresie și sănătate mintală.

“Sper să fiu tot ce este mai bun și mai de folos pentru ei și pentru noi ca familie. Nu îmi iese totul perfect, e clar. Însă am făcut eforturi extraordinare în acești ani care mi-au demonstrat cât de puternică și binecuvântată sunt.

Sau cât de fină e linia între viață și moarte, între depresie și sănătate mintală, între nebunie și seninătate. Cu alte cuvinte au fost niște ani grei, dar am învățat ce aveam de învățat din ei, sper eu”, declară Dalia Pușcă.

“Nu am fost vreodată panicată în privința bolilor”

Mămica Dalia Pușcă nu este una panicată dacă este vorba de boli sau reacții ale băieților. Este, însă, o mamă foarte grijulie, care preferă să repete de 100 de ori un lucru decât să se întâmple o nenorocire.

“Nu am fost vreodată panicată în privința bolilor sau anumitor reacții exagerate ale copiilor, însă extrem de grijulie am fost mereu. Și cu sănătatea lor, și cu drumurile sau cu joaca. Trebuie să fii mereu atent. Copilul e imprevizibil chiar și când se face mai mare. Reacțiile lor sunt rapide și extrem de surprinzătoare.

De exemplu, chiar și acum, la patru ani jumătate ai lui Spiri și aproape trei ani ai lui Octavian avem o regulă. De câte ori ajungem la o intersecție semnalizată sau nu, pe care e musai să o traversăm cu toții, spun aceeași poezie.

‘Mami, aveți grijă acum la mașini, căci trec cu viteză. Ne oprim. Ne uităm în stânga, apoi în dreapta. E liber. Putem trece’. Întotdeauna îmi spun că nu mă doare gura să repet de oricâte ori va fi nevoie. Dat fiindcă sunt băieți, probabil până pe la 30-50 de ani ai lor (râde)”, mărturisește Dalia Pușcă.

“Aveam 18 ani când am ajuns în poarta din Pangratti”

De la 18 ani Dalia Pușcă a început să învețe televiziune. A aparținut proiectului Trupa DP2 alături de colegii ei de atunci, Dana Nălbaru, sau Mădălin Ionescu.

“Primul lucru pe care mi-l amintesc, legat de TVR, e legat de oameni: Aurora Andronache, Ilie Ciurescu, Ioana Bogdan, Sanda Vișan, Mara Pașici. Datorită lor eu am ajuns atunci pe ecrane și m-am format pentru prezentare tv.

Zilele trecute mă gândeam chiar că îmi este foarte dor să mai vorbesc cu Aurora Andronache. Aveam 18 ani când am ajuns în poarta din Pangratti prima dată în viață. Am dat probe și am fost acceptată în Tvr, apoi am făcut aproape un an de școală de televiziune.

Am fost colegă de training sau emisiune cu mulți dintre cei care în ultimii 20 de ani am fost pe ecrane și mai suntem pe scene de tot felul: Cătălin Măruță, Augusta Dumitrașcu, Andrei Coman, Adriana Titieni, Kitty Cepraga, Mădălin Ionescu, Alexandra Dinu, Dana Nălbaru. Am fost foarte mulți în această pepinieră numită Trupa DP2 și sper să mă ierte cei pe care poate i-am omis”, mai spune Dalia Pușcă.

“Am fost prima generație de fete GLOW GIRL”

Dalia Pușcă a avut, mulți ani de zile, un model în viață. O profesoară de engleză pe care a cunoscut-o la liceu. Această a învățat-o atât engleză cât și principii esențiale de viață și comportament în societate.

“Poate că am și făcut parte dintr-o generație conștientă de sine, cu acces mare la media și educație. Țin minte că într-a opta și a noua am făcut engleză în paralel cu profesorul de clasă, dar și cu o profesoară venită prin Peace Corps din SUA.

Sara Goodkind mi-a fost inspirație totală. De la atitudinea față de oameni și viață, școală, societate la cum să îmi decorez dormitorul sau să îmi susțin punctul de vedere într-o dezbatere.

Primele ateliere de dezvoltare le-am făcut într-o tabără organizată de Sara și alte profesoare din România venite prin Peace Corps. Am fost prima generație de fete GLOW GIRL și tabăra noastră a fost prima tabără GLOW GIRL organizată în lume”, își amintește fosta prezentatoare TV.

“Cel mai bine iese tocănița, recunosc”

Dacă are timp și nu e obosită, ex știrista mărturisește că-i place să gătească. Nu se mai complică însă, a ajuns să gătească doar ce știe singur că mănâncă băieții ei.

“Îmi place să gătesc dacă am când și dacă sunt odihnită. Îmi iese uneori bine, alteori nu am răbdare și nu iese perfect. Cred că din cauza nazurilor celor mici, și anume că nu vor să mănânce mai nimic, am decis să gătesc mai mult ce pot și vor să mănânce și ei.

Fac pizza, cartofi, paste bolognese, pilaf, supă, ciorbă, pâine goală și, mai nou, tocăniță. Cel mai bine iese tocănița, recunosc! Plus că o pot face în mai multe feluri și îi păcălesc astfel să mănânce și carne”, mărturisește Dalia Pușcă.

“Am arătat întotdeauna mai tânără decât vârsta mea”

Dalia Pușcă l-a cunoscut pe Celestin în ziua când au dat amândoi un examen. Diferența de vârstă de 10 ani dintre ei nu o sperie pe frumoasa blondă. Ne spune că soțul ei are curaj și este un familist desăvârșit.

“Celestin e soțul meu pe care îl iubesc foarte mult, prietenul și partenerul meu, tatăl copiilor mei. E bărbatul care și-a asumat ceea ce mulți alții nu ar fi făcut la vârsta lui: o familie, o căsnicie. Ne-am cunoscut în ziua în care am dat amândoi admiterea la Masterul Ped-arte.

E curajos și bun, e talentat chiar genial ca artist (pictor), un om răbdător și plin de idei creative. Și nu m-a speriat niciodată diferența de vârstă de 10 ani.

Am arătat întotdeauna mai tânără decât vârsta mea și, din păcate, uneori m-am și comportat ca atare. Cert este că între noi nu se vede vreo diferență (de vârstă cel puțin). Uneori e chiar mai înțelegător și înțelept decât mine.

Maica stareță de la mănăstirea Poartă Albă, unde am mers cu tot cu bebe numărul 1 acum câțiva ani, după ce s-a minunat de noi doi, la ceva timp ne-a spus: ‘Voi doi v-ați salvat unul pe altul… Cine știe ce prostii mai făceați dacă erați singuri!’”, povestește Dalia Pușcă.

“Oboseala cronică acumulată a constituit terenul propice pentru depresie”

Dalia Pușcă ne vorbește despre cel mai greu moment din viața ei, moartea bunicii. Acest eveniment a adus cu el multă oboseală și o depresie. Cu toate acestea, s-a vindecat cu munca…

“Cel mai greu moment a fost atunci când am conștientizat condiția umană, muritoare. Cumva s-a întâmplat să trec acest prim prag de maturizare odată cu moartea bunicii mele. A fost foarte greu să trec peste acel moment poate și pentru că eram foarte legată de ea, căci mă crescuse de când eram bebe până la școală.

Anii în care am lucrat noaptea la Realitatea Tv și în paralel studiam la facultatea de Actorie m-au ținut în viață. Mi-au dat motive să merg mai departe, pe lângă oboseala cronică acumulată care a constituit terenul propice pentru depresie. Totuși, ceea ce făceam la școală, la tv, mă anima, mă bucura. Însă senzația aceea de deșertăciune a deșertăciunilor uneori o simțeam în continuare foarte puternic.

Norocul face că tot acum ceva ani am realizat cumva că depresia e o formă de orgoliu. Când ai ființe de care ești responsabil, pe care e musai să le iubești și să le îngrijești și educi, nu prea îți mai permiți să fii trist. Să capitulezi în fața oricăror greutăți este un păcat față de viață, de Dumnezeu și față de ține însuți”, mai spune Dalia Pușcă pentru FANATIK.