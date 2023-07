Ce face Carmen Tănase de când s-a mutat din București: “Trebuie să stropesc”

Ce face vedeta în vârstă de 62 de ani de când . Trebuie să stropească în grădina din curte. Protagonista din telenovela State de România a dezvăluit care sunt obiceiurile pe care le are de ceva vreme.

Cu ce se ocupă Carmen Tănase de 2 ani, de când nu mai locuiește în Capitală. Cum își ocupă timpul liber îndrăgita actriță

Carmen Tănase a mărturisit cu ce se ocupă de aproximativ 2 ani de când nu mai locuiește în Capitală. S-a mutat împreună cu fiul său și al regretatului ei soț, Victor Parhon, Tudor, precizând că își ocupă timpul liber mai mult în grădină.

Îndrăgita actriță a pus câteva legume de care are grijă atunci când poate. În rest, se bucură de vecini buni care mereu în sar în ajutor. În plus, vedeta susține că doarme destul de mult când nu are spectacole sau alte proiecte.

„Am pus roșii, acum trebuie să le stropesc, mi-am luat și soluție, nu am încotro, trebuie să stropesc că s-au chircit toate plantele, nu știu de ce. Mi-ar plăcea să fac, dar când am o zi liberă, mă mut de pe o canapea în pat sau pe patul din grădină și dormitez acolo.

Și după aceea, a doua zi, nu mai e liberă că dacă ar fi 2-3 legate poate că aș sta în grădină mai mult, să mă ocup. Mă mai ajută vecinii, am niște vecini buni. Eu dorm puțin noaptea.

Așa m-am obișnuit pentru că avem și program nocturn, dar când am o zi liberă o dorm toată ziua. Așa mă refac. Și după aceea iar începe nebunia o săptămână și după aceea iar mai prind o zi liberă și iar o dorm”, a spus Carmen Tănase pentru .

Carmen Tănase, o vară încărcată de proiecte

Carmen Tănase a mai declarat că are o vară încărcată de proiecte, la fel cum au fost și sezoanele trecute. Celebra are foarte multe spectacole și o premieră care se va desfășura în curând. Din august începe și repetițiile.

În momentul de față, lucrează la o piesă excepțională, scrisă de Lia Bugnar. Vedeta a mai dezvăluit că muncește împreună cu o gașcă de prieteni, însă nu a dorit să ofere mai multe amănunte despre cine este vorba.

„Probabil că vom da premiera tot pe undeva pe afară. Dupa aceea un One woman show, sper să îmi iasă dacă am timp”, a mai adăugat Carmen Tănase, mai arată sursa menționată mai sus.