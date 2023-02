Ce face Cătălin Scărlătescu pentru a se feri de ghinion. Secretul prin care atrage imediat norocul

Ce face concurentul de la America Express pentru a se feri de . Secretul prin care atrage imediat norocul partenerul de viață al actriței Doina Teodoru. Vedeta de la Antena 1 a dezvăluit cum reușește să stea departe de neșansă.

Cum reușește Cătălin Scărlătescu să stea departe de neșansă. Care este misterul cu ajutorul căruia bucătarul ademenește succesul

Cătălin Scărlătescu le-a arătat tuturor cum stă departe de ghinion. Celebrul jurat de la Chefi la cuțite a demonstrat că ascunde un mare atunci când vrea să îi meargă bine, lucru care s-a văzut când a făcut autostopul la America Express.

Bucătarul a realizat că nu oprește nicio mașină și atunci a luat atitudine. Vedeta de la Antena 1 a explicat atunci că trebuie să schimbe ceva la el pentru a atrage norocul și nu a stat pe gânduri. Și-a scos tricoul și a luat altul din rucsac.

Nu a mai trecut multă vreme și un autoturism i-a luat pe chef și pe iubita sa, actrița Doina Teodoru. Trucul a funcționat și șoferul i-a dus la destinația unde cei doi concurenți de pe Drumul Aurului trebuiau să ajungă.

Așadar, vedeta și partenera sa de viață au reușit să meargă mai departe în competiția moderată de Irina Fodor, unde concurează alături de alte echipe, printre care se numără: Andreea Bălan și Andreea Antonescu, Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

Cum s-au cunoscut Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru formează un cuplu de ceva vreme, cei doi concurenți de la America Express trăind o poveste de dragoste foarte frumoasă. Ambii adoră să călătorească și să deguste preparate culinare diferite și delicioase.

Juratul de la Chefi la cuțite a dezvăluit cum a cunoscut-o pe fosta concurentă de la iUmor, care este mai mică decât el cu 18 ani. Cu toate acestea vedetele se înțeleg de minune, prima lor întâlnire având loc într-o stațiune de pe litoralul românesc.

„Ne-am cunoscut la Vama Veche, pe la nu știu ce bar acolo, nu am nici cea mai vagă idee, pentru că am fost luat pe sus. Eu o văzusem, o cunoșteam, dar am fost așa mai timid. Ea a făcut primii trei pași.

Totul a plecat de la o poză. Am făcut noi doi o poză împreună și de la poza aceea totul a venit natural. Cred că eu am vrut poza, cred că eu am fost acela mai mârșav. M-am dus ca pisica: am zgâriat la ușă”, a spus Cătălin Scărlătescu la un moment dat, scrie .