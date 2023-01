Cătălin Scărlătescu a avut nevoie de intervenția medicilor la America Express: „Am crezut că rămân mort acolo”

Cătălin Scărlătescu a avut nevoie de intervenția medicilor la America Express. Faimosul bucătar a spus că a crezut că o să moară!

Cătălin Scărlătescu, pe mâna medicilor la America Express

, care a resimțit oboseala și a cedat.

Faimosul chef bucătar a spus că în timp ce trebuia să găsească cazare a simțit că nu mai poate și deja aștepta să vină medicul pentru a-l trata.

„Ne urmărea trajineras. Am mers cu trajineras. Am făcut prima la dreapta, am intrat într-o curte. Ne-a băgat în casă, mare, cu o boltă.

I-am zis să ne lase pe canapele, eu deja nu mai puteam. Așteptam să vină medicul, că eram terminat”, a spus Cătălin Scărlătescu.

Cătălin Scărlătescu, panică la America Express: „Am crezut că rămân mort acolo”

Cătălin Scărlătescu avea dureri de la pancreas și simțea că îi vâjâie capul. Durerile erau atât de mari încât Cătălin Scărlătescu a spus că nu a crezut că mai scapă cu viață de acolo.

Medicii au mers imediat să îl verifice pe Cătălin Scărlătescu după ce a acuzat toate aceste dureri și inflamația pancreasului.

Doctorii i-au dat un cocktail cu vitamine pentru a-și reveni și i-au pus o branulă în venă pentru ca efectul să fie mai rapid.

Cătălin Scărlătescu se simțea așa rău că nici nu a vrut să mai mănânce. Acesta a reușit să adoarmă după intervenția medicilor.

„Aveam nevoie de asistență medicală. În zona pancreasului erau niște inflamații periculoase, dădea băiatul niște cuțite de nu avea treabă. Eram super căzut, îmi vâjâia capul, am crezut că rămân mort acolo.

Mi-a băgat o branulă, mi-a făcut un amestec pentru venă, să îmi revin. Nu am vrut să mănânc, nu mai aveam nici chef de mine”, a mai spus concurentul de la America Express.