Ce face, de fapt, Dan Bittman de arată așa bine la 61 de ani. Artistul are un obicei pe care puțini români îl au

În vârstă de 61 de ani, Dan Bittman arată foarte bine și a dezvăluit ce face pentru a se menține. De ceva timp, solistul trupei Holograf are un obicei practicat de puțini români.

Dan Bittman este unul dintre cei mai apreciați artiști din țară și . Solistul are un stil de viață sănătos, iar de câteva luni a făcut câteva schimbări în dietă.

Mai exact, de ceva timp, Dan Bittman nu mai mănâncă micul dejun, iar prima masă a zilei este după ora 14. Între orele 14 și 22, artistul mănâncă orice și se simte foarte bine, ba chiar a slăbit câteva kilograme.

În afară de schimbările în alimentație, Dan Bittman face și multă mișcare, în special mersul pe jos. A făcut și sală o perioadă, dar nu a mai mers în ultimele luni.

“De câteva luni încoace, și am văzut că la mine a dat rezultate, mănânc după ora 14:00. Sar peste masa de dimineață, mănânc între 14.00 și 22.00, să zic, dar pot să mănânc orice. Și pur și simplu am slăbit fără ca să fac niciun efort. Da, sunt ok cu mine, adică mă simt foarte bine așa.

Mișcare… Mai multe mers de jur-împrejurul Herăstrăului. Da, am făcut sală, puțină sală, dar acum de câteva luni am lăsat-o”, a declarat pentru .

A apelat Dna Bittman la proceduri estetice?

Întrebat care este secretul care îl ajută să arate atât de bine la 61 de ani, Dan Bittman a spus că nu este ceva anume și că nu are proceduri faciale pentru a se menține tânăr.

În schimb, cântărețul se bucură de viață și de cariera sa muzicală. “Niciun secret. Pur și simplu e fericirea de a trăi, de a fi, de a cânta. Serios, nu am un secret, nu am de astea… nu-mi fac buze, nu-mi fac la ochi”, a mai spus acesta.

Solistul a mai spus că are, totuși, un ritual de îngrijire. Dan Bittman nu are tratamente estetice, dar aplică mereu o cremă pe față. “Am o singură cremă cu care trebuie să mă dau că altfel mă înroșesc, așa pe față. Și asta-i tot”, a mai spus artistul.