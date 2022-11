Ce face în prezent Ana Maria Georgescu, interpreta melodiei ”Ochii tăi”. Artista nu mai locuiește în România

Ana Maria Georgescu făcea furori în urmă cu mulți ani prin interpretarea piesei ”Ochii tăi”. Melodia i-a adus nu doar notorietate, ci și trofeul Festivalului de la Mamaia, în 2001.

Ce mai face Ana Maria Georgescu, interpreta melodiei ”Ochii tăi”. Viața i s-a schimbat radical

Cântăreața are în prezent 35 de ani , după ce în 2006 a fost victima unui scandal cu Florin Chilian, care pe atunci îi era partener. Solista a ieșit în public și a spus cât de crunt a bătut-o acesta.

Timpul, însă, pare că le-a vindecat pe toate, iar acum Ana Maria Georgescu se află peste hotare, în Franța, alături de familia pe care și-a format-o, scrie

În Franța, solista s-a căsătorit cu un bărbat pe nume Norbert, iar alături de acesta are o fetiță pe nume Katja. Ana Maria Georgescu a devenit mamă pentru prima oară în 2020.

”Fiica mea dragă,

De când ai venit pe lume trăim prin tine, cu tine si pentru tine. Cartile, muzica si filmele, poeziile si bucuriile exista acum doar ca sa ti le daruim tie. As vrea sa iti pun la picioare tot ce e mai frumos pe lume, asa cum stiu, atat cat pot.

Prin tine nu mai exista trecut, exista doar dimineti lungi in care tu razi si noi stam inmarmuriti in fata minunii. Esti cel mai frumos dar pe care viata ni l-a dat. Vom sta mereu in umbra zambetului tau. Te iubim, mama si tata”, a scris Ana Maria Georgescu în ziua când și-a ținut fiica în brațe pentru prima oară.

Relația zbuciumată a Anei Mariei Georgescu cu Florin Chilian

Ana Maria Georgescu a format unul dintre cele mai celebre cupluri cu Florin Chilian, la începutul anilor 2000, însă Conform declarațiilor ei de la acea vreme, artistul a lovit-o și a dat-o cu capul de bordură.

Florin Chilian ar fi fost violent cu Ana Maria Georgescu într-o noapte când s-a urcat la volan sub influența alcoolului, iar Poliția Rutieră l-a prins.

”A inceput sa strige ca eu sunt de vina si apoi sa ma loveasca. Mergea la masina, incerca sa schimbe roata lovita, apoi venea, spunea ca eu sunt de vina pentru toate astea si ma agresa.

Apoi din nou mergea la masina. M-a lovit din nou cu palma, am cazut si m-am lovit la cap de bordura”. povestea Ana Maria Georgescu.