Ce face văduva regretatului Szobi Cseh la 9 ani de la moartea cascadorului. Simona a fost căsătorită cu el vreme de 38 de ani

Ce face regretatului Szobi Cseh la 9 ani de la moartea cascadorului. Simona a fost căsătorită cu el vreme de 38 de ani. Artistul, pe numele real Szabolcs Imre Cseh, a murit după o lungă suferință. A avut cancer.

Mulți oameni se întreabă ce mai face soția lui Szobi Cseh la 9 ani de la decesul actorului român. Simona și regretatul cascador au avut un mariaj de 38 de ani din care au rezultat doi băieți care s-au așezat la casele lor.

Regretatul artist a murit pe 1 august 2014, după ce cu 2 ani înainte fusese diagnosticat cu mielom multiplu și tumoare la coloană. A luptat până în ultima clipă, însă la 71 de ani a plecat la Ceruri, de pe un pat de spital.

De atunci partenera de viață a cunoscutului a încercat să fie discretă și să nu iasă în evidență, așa cum a fost întotdeauna. Nu este o persoană activă pe rețelele de socializare și postează foarte rar imagini.

Unele dintre pozele în care apare sunt alături de nepoții săi care îi aduc liniște și bucurie. Simona, soția regretatului Szobi Cseh, adoră să petreacă timp de calitate împreună cu cei mici care o copleșesc cu multă dragoste.

Szobi Cseh și Simona, mariaj de 38 de ani

Szobi Cseh a cunoscut-o pe Simona în timp ce era însurat cu prima sa soție, Ioana Bulcă. Femeia care i-a dăruit și doi copii i-a fost alături la bine și la greu timp de 38 de ani. S-au căsătorit a doua zi după ce a semnat actele de divorț de prima soție.

„Într-o zi, când treceam pe lângă liceul Dante Alighieri, am văzut-o pe actuala soție, care mi s-a părut cea mai frumoasă de pe pământ. Nu mai văzusem așa o frumusețe, credeam că nici nu există.

Am mai venit și a doua zi, iar a treia zi deja am furat-o. Eram mai mare ca ea cu vreo 13 ani și încă însurat, nu știu cum de mi-au dat-o părinții ei. Până la urmă, după vreo doi ani am reușit să divorțez și a doua zi m-am căsătorit cu ea.

Mi-a făcut și doi băieți foarte frumoși. A fost o iubire foarte mare între noi, o pasiune nebună, deși eu i-am cam distrus nervii și viața. Plecam des în străinătate, eram prea orgolios.

Nu ascultam de nimeni și ea n-avea ce să-mi facă. Era îngrozitor să stai acasă cu doi copii, fără să știi dacă ți se mai întoarce sau nu bărbatul”, a povestit regretatul cascador în urmă cu ani buni, notează .