Ce factură uriașă la curent are de plătit un sibian. A crezut că e o glumă când a văzut suma: “Vând un teren ca să o plătesc”

Un sibian a aflat că are de achitat o factură uriașă la curent. Situația sa este una cu atât mai dificil de explicat cu cât suma datorată este pentru o lună de vară. Cetățeanul caută soluții pentru a face rost de bani.

În ultimii doi ani, pe fondul exploziilor prețurilor la energie, la curent sau la gaze naturale. Recent, un sibian intră în ”hora” cetățenilor care se plâng de astfel de datorii.

Daniel, administratorul unui magazin din cartierul Terezian din Sibiu, acuză compania Electrica de umflarea facturilor la energie. Pentru luna iulie, acesta .

Locuitorul din centrul țării spune că angajații companiei de distribuție i-au schimbat contorul în vară și, în acel moment, în loc să-l seteze pe cel nou de la zero i-au pus 33.000 de kW în plus. Acum, bărbatul nu știe ce să facă și cum să adune suma pe care o are de achitat: 33.000 de lei (peste 6.500 de euro).

”Problema este că atunci când au schimbat contorul nu l-au pus de la zero, ci au pus 33.000 de kW în plus, pentru un magazin de cartier. Nu știu ce soluții avem. Ori nu plătesc și pun sechestru ori vând un teren și plătesc factura la curent și după plec în străinătate. Sunt trei sute de milioane pe lună, nu câștig un miliard pe lună să îmi permit.

Dacă tu câștigi o medie de 5.000, 6.000, tu lucrezi 6 luni să plătești curentul și alte șase luni să îi dai pe impozite la stat și pentru tine nu mai rămâne nimic”, spune Daniel Ionaș, citat de .

Pentru a încerca să se edifice în legătură cu situația în care se află, sibianul a trimis o sesizare la Electrica. Spune că până în acest moment nu a primit nicio explicație oficială.

Cazul lui Daniel nu este unul singular

Bărbatul din Sibiu spune că nu doar el se află în această situație. Acest lucru este confirmat de alți cetățeni. ”Nu este un caz singular, au pățit și alții. Nu acceptă nici o explicație trebuie să plătești și gata”, avertizează, pe Facebook, un internaut.

Un alt cetățean îi recomandă sibianului să deschidă un proces împotriva companiei de energie. ”Deschide proces împotriva lor! Sunt convins că o să ai câștig de cauza!”