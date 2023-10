Ce foşti colegi de la Rapid ar duce Dani Coman la Hermannstadt: “Ştia să creeze atmosferă!”

Întrebat cine sunt pe care i-ar vrea la Hermannstadt, Dani Coman nu a stat pe gânduri și a numit trei oameni pe care îi vrea lângă el.

Oamenii doriți de Dani Coman la Sibiu

Primul om pe care Dani Coman l-ar vrea la Heramannstadt este Daniel Pancu, despre care spune că avea, ca jucător, o determinare extraordinară și poate fi o inspirație pentru jucătorii tineri.

Următorul este Daniel Nicolae, președinte la Rapid, pe care l-ar vrea deoarece și simte că acesta l-ar putea ajuta prin experiența sa.

În final, al treilea nume dat este Vasile Maftei, despre care spune că este un foarte bun antrenor secund, spunând că a rămas impresionat de cum s-a descurcat el pe acest post, când era la Astra.

”De la Rapid? L-aș aduce pe Pancone, pentru spiritul pe care îl are, tot timpul a fost pozitiv, tot timpul a fost primul la antrenament, primul în sala de forță, pleca ultimul de la antrenament indiferent de vârstă.

Determinarea lui Pancone nu știu dacă există la 5% din jucătorii din ziua de azi. Talentul lui Pancone, execuțiile lui, sunt rare, iar jucătorii tineri au de învățat de la el. Eu cred că dacă va avea șansă, va ajunge un antrenor bun.

Al doilea, nu fac un clasament, l-aș aduce pe Daniel Niculae, să fie cu mine. Să conduci un club, indiferent de club, dacă e de prima ligă, nu o poți face singur. Sunt foarte multe lucruri de făcut iar dacă cineva consideră că poate face singur greșește.

Sunt conducător de mai mulți bani, eu am încercat în prima jumătate de al la Astra și am ajuns să nu mai fac nimic bine. Un club de fotbal are nevoie de oameni capabili, muncitori, oameni care să muncească zi de zi de dimineața până seara. La fotbal, și la 12 noaptea poți să pui mâna pe telefon.

Cu Nico, indiferent dacă organizam o masă, o petrecere după un trofeu, era sufletul echipei, era cu atmosfera, se organiza de la cafea până la cine cânta și ce se mânca. E un băiat de club.

L-aș mai aduce pe Vasile Maftei ca antrenor secund. L-am avut antrenor secund la Astra. Poate fi printre cei mai buni secunzi din Liga 1. Mi-a plăcut cum discuta cu jucători, ea plăcut de toată lumea, lucra cu toți jucătorii.

E un băiat senzațional. Spunea principalului exact ceea ce credea el, avea opinii argumentate, avea opinia lui chiar dacă de multe ori nu era aceiași cu cea a antrenorului”, a spus Dani Coman, la ”Suflet de Rapidist”.

Emisiunea ”Suflet de rapidist”, dedicată sufletelor boeme, este live pe FANATIK.RO în fiecare zi de marți, de la ora 13:30 și în reluare, pe Facebook și Youtube, de la ora 17:30, joi.