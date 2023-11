Ce i-a impus un bărbat iubitei sale să facă înainte să o ceară în căsătorie. Tânăra a avut un șoc: ”M-a obligat”

Ce i-a impus un bărbat iubitei sale să facă înainte să o ceară în . Tânăra a avut un șoc, subliniind că a fost obligată să ia în considerare ”recomandarea” celui cu care are o relație sentimentală de mai bine de 2 ani.

Ce i-a cerut un partenerei sale de viață pentru a-i oferi inelul de logodnă. Tânăra a rămas blocată când a auzit asta. Femeia a povestit prin ce a trecut în cadrul unei filmări de pe contul personal de TikTok.

Sydney Purl a dezvăluit că are o legătură cu un bărbat în vârstă de 37 de ani, de profesie medic, cu care se iubește de peste 2 ani. Tânăra de 27 de ani a fost constrânsă de iubitul ei să facă o operație estetică pentru a putea lua în considerare o cerere în căsătorie.

Bărbatul s-a oferit să plătească toate costurile intervenției chirurgicale. Liposucția de picioare a fost efectuată de creatoarea de conținut, care a realizat că nu primește nici acum complimente și nu se simte iubită.

„Logodnicul meu m-a pus să fac o operație estetică înainte de a lua în considerare să se logodească cu mine. Pentru context, eu am 27 de ani, iar logodnicul meu are 37 de ani. El este medic și câștigă în jur de 500.000 de lire sterline pe an.

Știu că această declarație sună cu adevărat rău și vreau doar să spun că este foarte amabil. Îi ajută pe cei săraci și face multe pentru caritate, iar părinții lui sunt minunați. Ne înțelegem foarte bine și râdem mult împreună.

Ne bucurăm de compania celuilalt. Problema este că încă nu este atras de mine. Nu mă complimentează niciodată, nu mă atinge niciodată și nu îmi arată cu adevărat vreo afecțiune”, a povestit tânăra în timp ce se machia, notează .

Sydney, sfaturi de la internauți. Ce i-au spus aceștia

Sydney a cerut sfaturi de la cei care o urmăresc pe rețelele de socializare, după ce a precizat că este studentă și că depinde financiar de partenerul de viață. Tânăra planifică nunta, care este un proces destul de obositor pentru orice femeie.

Nu contribuie cu nimic pentru desfășurarea marelui eveniment și primește constant reproșuri de la iubitul ei în acest sens. Bărbatul îi spune adesea că se plânge, creatoarea de conținut fiind îndepărtată de iubitul atunci când are o zi proastă.

Mai mult, simte că nu primește iubire de la cel cu care urmează să ajungă la altar. Foarte multe persoane consideră că face o mare greșeală dacă se gândește să facă acest pas, comportamentul bărbatului nefiind unul normal.

Unii i-au spus să fugă, în timp ce alții au remarcat încă de la primele cuvinte că tânăra este victima unui abuz. Sydney a mai subliniat că partenerul de viață este primul bărbat cu care a avut o relație de dragoste.