Ce i-au destăinut Charalamabous și Pintilii lui Florin Gardoș. Acuze pentru Colțescu: „Tentă clară anti-FCSB!”

Elias Charalambous și Mihai Pintilii, pachet de nervi după CFR Cluj – FCSB 1-1: „S-au simțit furați”

Florin Gardoș a analizat : „După primele 20 de minute am zis că va fi o seară grea de tot pentru mine și pentru ei. A fost agresivă CFR. Pare că n-au venit pregătiți cei de la FCSB”.

Fostul fundaș al FCSB s-a văzut la finalul partidei cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii: „După faza golului au arătat lucrurile altfel. Per total a fost un meci bun. După am vorbit un pic cu Pinti, cu Elias și erau dezamăgiți de decizia arbitrului. S-au simțit dezavantajați, furați”.

Gardoș a comentat și contactul dintre Valentin Crețu și Philip Otele: „Părerea mea și vorbesc strict de fault, eu cred că în primele cinci campionate sau o competiție gen Champions League, Europa League, nu se dă niciodată fault la faza asta. Pe de altă parte n-am cum să zic chestia asta. Întorci faza după ce trec 40 de secunde și 7 pase. Întorci o fază în fața careului propriu. N-am înțeles chestia asta”.

Florin Gardoș, acuze dure la Sebastian Colțescu: „Mi s-a părut de la început că e o tentă a arbitrului”

Florin Gardoș consideră că maniera de arbitraj nu a fost deloc una întîmâmplătoare: „Mie mi s-a părut de la început că e o tentă a arbitrului. Faulturi, într-o parte se fluiera tot, în cealaltă se lăsa tot. Eu așa am simțit de la început. Mie mi se pare că în general fluieră ușor Colțescu. E stilul lui, are anumite avantaje, poate nu scapă jocurile de sub control, dă cartonașele ușor, dar n-a existat o simetrie în decizie”.

Gardoș a fost stupefiat și de ce s-a întâmplat la faza de dinaintea golului lui CFR Cluj: „Dacă vă uitați la faza premergătoare cornerului e incredibil. Sunt două faulturi în aceeași fază. Nu fluieră, vine cornerul și golul. Pe partea cealalată pe lângă faultul ăla fluieri tot, orice. Păcat, a fost faza frumoasă, golul frumos”.

Elias Charalambous și Mihai Pintilii, iritați după meci: „Erau supărați pentu faza aia”

Fostul internațional român le-a luat pulsul antrenorilor de la FCSB imediat după meci: „Erau supărați pentru faza aia. Toți. Începeau să vină. Șut era cu capul în pământ. Era dezamăgire pentru că meritau să câștige și te distanțai și mai mult. Meritau să câștige și veneau și după rezultate și joc slab. Și-au revenit acum”.

Gardoș e convins că FCSB merita să câștige pentru jocul prestat în partea secundă: „Eu mă așteptam să câștige CFR-ul. Era favorită și la pariuri. Prima repriză a jucat bine CFR-ul. Și-au mai creat ocazii, dar în repriza a doua diferența a fost mai mare”.

