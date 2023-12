Verdictul direct al lui Porumboiu după CFR – FCSB. „Colțescu a greșit! Are de achitat polițe”

Florinel Coman a reușit o execuție superbă în repriza secundă, însă golul său a fost anulat pentru un fault anterior făcut de Crețu. Decizia lui Colțescu a stârnit un val de reacții din partea oamenilor de fotbal.

Colțescu, prestație ștearsă în derby

“A greșit fundamental după păerrea mea. Pentru că în momentul în care tu ai arătat că e sub control faza și ai lăsat jocul să continue. Ai făcut un gest larg din care să înțeleagă toată lumea că jocul este valabil că nu este fault după aprecierea lui.

S-a mai continuat după mai multe faze și s-a sfârșit printr-un gol superb. Asta e mai puțin important că golul a fost superb. Întrebarea pe care o pun dacă a fost sau nu fault, a fost fault evident.

Atacul prima dată cu piciorul drept al apărătorului Crețu este un atac regulamentar pe minge, dar piciorul stâng i-a jucat feste, l-a lovit cu piciorul stâng”, a declarat Adrian Porumboiu pentru FANATIK SUPERLIGA.

Porumboiu, analiză dură a centralului din CFR – FCSB

Grație arbitrajului lui Colțescu, CFR Cluj a reușit să câștige un punct contra FCSB-ului și să se mențină în lupta pentru titlu.

“Colțescu a greșit pentru că nu a fluierat imediat. A lăsat în veșnica lui pomenire când vrea el să lase într-o parte, vrea să fie simpatic cu toată lumea. Are de achitat polițe pe la toate echipele. Polițele cum sunt acum cu asigurările care dispar, hai să le spunem datorii. Nu spun eu, a scris presa de mercedesuri cumpărate.

Oricum, Comisia Centrala și Federația greșesc fundamental când au pe listă 7 arbitrii FIFA, meciul de referință pentru campionat este cel pentru locul 1-2 pentru campioana. Până la urmă, campionatul se va decide printre cele două echipe.

Indiferent de comentarii se pot face aceasta este adevărul. Tu trebuie să delegi un arbitru FIFA care are ce pierde dacă greșește. Un arbitru FIFA arbitrează cu ecusonul la vedere. El a arbitrat bine vreo 2-3 ani de zile, chiar 4. Dar amintirile nu-l liniștesc la câte implicări a avut și câte rezultate a condus. Trebuia delegat un arbitru FIFA.

Punctul 2, când delegi un arbitru care are cât mai are până iese din arbitraj, nu e cel mai bun lucru. Toți știau că, nu am spus-o eu, de corupție, toată lumea știe asta. Dar, surprinzător, ambele echipe l-au acceptat și îl acceptă. De ce? Pentru că ambele au colaborat cu el. Ceea ce face rău spectacolului. Dacă fluiera faultul, se opreau discuțiile”, a completat Adrian Porumboiu.

