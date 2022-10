Cove spune totul despre noul său pariu de la Prima TV și nu numai: „Soția s-a adaptat minunat la profesia mea”

Gabriel Coveșeanu, pe scurt, Cove, a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK înainte de premiera emisiunii „Primii câștigă”, quiz-show-ul pe care îl va prezenta la Prima TV.

Cove, despre „Primii câștigă”: „În fiecare ediție voi adresa 15 întrebări”

Fostul coleg de platou al Andreei Marin, prezentator al mai multor formate de televiziune de-a lungul timpului, ne-a dezvăluit mecanica noului său pariu cu care speră să spulbere audiența, dar a vorbit totodată și despre meseria de actor și cum s-a împăcat soția sa cu celebritatea.

-Bună, Cove! Eșți amfitrionul emisiunii „Primii câștigă!”. Îți mai amintești când și din ce ai făcut primii bani?

OOO! Să mă întorc în timp un pic mai mult. Cred că era la teatru. Nu au fost mulți bani, dar m-am bucurat de ei. Dacă știam că urma să muncesc o viață întreagă pentru ei poate nu m-aș fi bucurat așa tare Că, uneori, e bine să îi primeșți așa… de la o mătușă. Lăsând gluma deoparte, când ai bani în buzunar nu poți fi decât fericit și mulțumit. Ce pot să îți spun, cu siguranță, este că am muncit pentru fiecare leu.

-Spune-ne trei motive pentru care telespectatorii trebuie să vadă show-ul „Primii câștigă”. Ce aduce în plus acest quiz game? Care este mecanică concursului?

Va fi , dar diferit de ceea ce vedem acum la TV. Pentru că este un quiz show ce se va desfășura pe două planuri: în platoul și în online. Ca să fiu mai clar, eu voi fi în studio și voi adresa întrebările iar telespectatorii răspund de acasă, prin intermediul unei aplicații de pe telefon, tabletă și așa mai departe. Este un show de adulți, în fiecare ediție voi adresa 15 întrebări și toți cei care reușeșc să răspundă corect la toate întrebările împart marele premiu. Abia aștept să începem să vedem cine sunt Primii care Câștigă.

„Andreea Marin a fost și rămâne pentru mine un prieten”

-Azi eșți un actor și prezentator destul de iubit, însă a fost o perioadă când lumea te-a asociat foarte mult cu Andreea Marin, pe vremea Surprizelor. Cât de greu ți-a fost să ieși din ”umbră” prezentatoarei

Andreea Marin a fost și rămâne pentru mine un prieten. Este o femeie pe care o apreciez foarte mult, un adevărat profesionist de televiziune, un om în umbra căruia m-am bucurat să mă aflu. Pentru că am învățat enorm, m-am dezvoltat, am furat meserie și am simțit tot timpul că am un sprijin. De greu, nu a fost greu, când am stabilit că vreau să am traseul meu. Pentru mine, să lucrez că Andreea a fost o bucurie și o onoare.

-Te ajută meseria de actor în felul în care îți gestionezi viața de zi cu zi? În ce momente crezi că e necesar să nu fim atât de sinceri?

Meseria de actor te îmbogățește ca om și, e drept, te scoate uneori din anumite situații. Însă, odată plecat de pe scenă, orice actor rămâne om. Soț, tată, iubit, copil. Și, sincer, cred că sinceritatea este una dintre cele mai mari calități ale unui om, mai ales în vremurile pe care le trăim.

„Soția mea este 100% lângă mine în deciziile pe care le iau”

-Ce te-a învățat munca în televiziune și cum crezi că ai reușit să îți pui tu amprenta în această industrie?

Să fiu ordonat, să fiu coerent, să îmi organizez ideile, să fiu punctual, să le ofer zâmbete și veselie celor din jur. Datorez enorm televiziunii. Și cred că, pentru bunii mei, am rămas un prieten drag care a intrat în casa și în viețile lor. Și care, din această toamnă, le oferă, la Prima TV, șansa să joace și să câștige premii atractive.

-Ai o familie minunată, doi copii și o soție care nu e în lumina reflectoarelor, ca tine. Cum se împacă ea cu celebritatea ta?

Soția mea m-a susținut dintotdeauna. Ea (n.r.: Florentina Ene) lucrează in domeniul medical, nu este tocmai obișnuită cu lumina reflectoarelor. Dar s-a adaptat minunat la profesia mea și este 100% lângă mine în deciziile pe care le iau. Evident, ne sfătuim în momentele importante și are încredere în deciziile mele.

Teatrul Ion Creangă, aproape gata: „Tragem tare să respectăm termenul”

-Care a fost cel mai dificil moment pe care l-ai trăit de-a lungul carierei tale tv?

Dificil e mult spus. Am trăit multe momente amuzante, mai ales la Surprize, surprize. Acolo era și greu să nu trăiești momente unice, când era adunată atâta emoție la un loc. Am fost ferit de penibil sau de situații pe care să nu reușesc să le depășesc. Am muncit mereu în echipă și asta ajută mult în televiziune, să știi că ai în spate oamenii tăi, care te pot scoate din orice situație.

-În ce stadiu e sediul Teatrului Ion Creangă din Amzei? Se mișcă treaba, se respectă termenul de finalizare de trei luni?

Noi așa sperăm. Tragem tare să respectăm termenul și pregătim pentru cei mici o stagiune WOW! (n.r.: Cove este directorul Teatrului pentru copii Ion Creangă din București, aflat în reparații de ceva vreme).