Ce mai face Benone Sinulescu după ce s-a retras din activitate. Artistul a plecat din București și trăiește o viață liniștită în localitatea Bârzava din Arad.

Benone Sinulescu este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de muzică populară din România. El are în spate o carieră impresionantă și a urcat pe scene importate din România și din străinătate.

Ajuns la 83 de ani, artistul a decis să se retragă la tară. El a plecat din Capitală și de frica cutremurelor, fiind convins că blocurile nu sunt suficient de sigure.

Frica pentru asemenea evenimente l-a făcut pe marele artist să nu mai vrea să locuiască în București, dar și să se depărteze de casa din comuna natală, Siriu, județul Buzău. El a renovat casa părintească, dar a ales să locuiască la casa soției din județul Arad.

În Bârzava, cei doi soți au o casă cochetă și o grădină frumoasă și bine îngrijită. Aceștia au platat multe flori, dar și legume, zarzavaturi și pomi fructiferi.

Totuși, problemele nu au întârziat să apară, iar grădina marelui artist a fost călcată de hoți. Aceștia au distrus tot ce le-a ieșit în cale: „o să am şi anul acesta o producţie frumoasă de roşii. Am avut anul trecut roşii de un 1,4 kg. Sunt campion, nu? Am un solar foarte frumos, dar nişte bandiţi au intrat acolo şi au rupt tot, tot, tot”.

„Mi-au spus nişte vecini pe aici. Au smuls tot, nici nu se cunoştea că a fost acolo vreo plantă. Nu am văzut aşa ceva. Şi atunci am făcut o instalaţie de lumini, de alarmă, că atât ne mai trebuia. Noi ştim cu siguranţă cine a fost, mai bine îi blestemi că şi-au bătut joc de… mă rog. Am şi în jur de 100 de pomi fructiferi, meri, peri,” a povestit el, potrivit Click.

Benone Sinulescu și soția acestuia au grijă împreună de gospodărie: „eu sunt artist, ea este inginer, dar ea munceşte foarte mult, este foarte pricepută, este fantastică, îi place, are mare satisfacţie atunci când se duce acolo în grădină şi controlează şi solarul, şi partea liberă a naturii şi nouă ne place, ce să mai vorbim. Suntem doi nebuni! Avem în spatele casei o grădină mare şi în faţă avem tot felul de flori, tot felul de rarităţi. Mă rog la Dumnezeu să le meargă bine. Eu şi soţia mea le îngrijim, dar greul ea îl rezolvă că îi place mai mult, mai ales în grădina de legume.”

Interpretul este de părere că acest fel de activități îl ajută să se mențină sănătos. El este un ajutor de nădejde pentru partenera sa de viață, iar cei doi pregătesc cămara an de an împreună. „Suntem ocupaţi cu grădina. Chiar îmi place. Pândim zilele în care nu plouă. Roşiile sunt de o şchioapă. Leni a făcut o ciorbă de lobodă, cu lobodă din grădină, o tocăniţă şi o cremă de zahăr ars.”

