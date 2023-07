Ce mașină conduce Kamara! Artistul e modest pe șosele

Kamara a intrat în competiția Survivor pentru a-și continua lupta pe care o duce zi de zi ca să-și ajute fiul. Chiar dacă nu a câștigat marele premiu, artistul a rezistat suficient în competiție cât să strângă o sumă frumușică de bani. A îndurat foamea, condițiile precare, stresul psihic, dar Toate astea, pentru că avea o motivație puternică, Leon.

Kamara nu și-a primit nici acum banii de la Survivor. Artistul, îngropat în datorii în așteptarea premiului

Kamara dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK care este motivul pentru care nu a văzut nici acum banii obținuți în urma competiției Survivor.

ADVERTISEMENT

„Firma mea este inactivă. Când am plecat, am lăsat o împuternicire la contabilă și la jurist să îmi facă toate cele, dar, din păcate, nu s-a putut, nu știu de ce. Când m-am întors mai erau două luni până să expire sediul.

Cu toate acestea, deși era timp suficient pentru a reactiva firma, toate demersurile au ajuns până la nivelul la care a expirat sediul social. Și a trebuit să îl fac din nou. Acum o lună am depus din nou actele. Sperăm să se rezolve pentru că nu mai este nimic care să împiedice reactivarea firmei.

ADVERTISEMENT

Erau și niște datorii de plătit, dar nu erau mari. Nu asta a împiedicat reactivarea firmei. Am rezolvat tot ce era de rezolvat, am plătit și toate datoriile. Aștept să mi se reactiveze firma ca să îmi pot primi și eu banii de la Survivor. Acei bani mult discutați de unii care au zis că am folosit banii respectivi pentru una, pentru alta, printre care o operație de blefaroplastie.

Este o operație de care eu aveam nevoie pentru că aveam pungi sub ochi, pieliță pe ochi, nu mai vedeam bine. Dacă se rezolvă până luni treaba cu firma și firma se reactivează, automat Pro-ul îmi va face plata în două, trei zile. De la Pro Tv nu este nicio problemă, toată problema este la mine. Din ce înțeleg, săptămâna viitoare se rezolvă”, a mărturisit Kamara.

ADVERTISEMENT

“Mi-am făcut datorii pentru că nu am reușit să îmi iau banii”

În așteptarea banilor de la Survivor, câștigați cu multă trudă, Kamara mai că s-a îngropat în datorii. Asta pentru că altă sursă de venit nu avea, în afară de concertele cu trupa Alb Negru pe care a fost nevoit să le pună pe pauză cât timp își dădea sufletul pe traseele din Republica Dominicană.

„Mi-am făcut datorii pentru că nu am reușit să îmi iau banii. Am niște plăți de făcut mai departe pentru că am oameni cu care lucrez. Am regizori cu care lucrez, dansatori, dansatoare, colaboratori. Oamenii aceia trebuie plătiți.

Am avut câteva evenimente de când m-a întors, dar cât să pot să fac ce e de făcut, de plătit una alta, chirie și multe alte lucruri. Eu stau tot cu chirie împreună cu Leon, aproape de centrul unde mergem la kinetoterapie. Ne-am mutat acolo tocmai în acest sens, pentru a fi aproape de centru și a nu-l chinui dintr-un loc în altul.

ADVERTISEMENT

Mai ales că la momentul la care am făcut asta nu aveam nici măcar permis. Între timp mi l-am luat. Am ieșit din tagma selectă a celor care nu carnet de conducere, gen Connect-R, What’s UP, cred că și Velea.

Anul trecut, după concertele de mare mi-am luat și o mașină. E o mașină de doar 4000 de euro, un Ford din 2008 care avea foarte puțini kilometri. Este o mașină bună. Aveam un Audi A2 care trebuia musai schimbat, nu mai putea să ducă”, a mai spus Kamara.

Ce face Kamara cu banii de la Survivor: “Poate dacă câștigam Survivor îmi puteam lua și o casă”

Lucrurile nu stau pe roze pentru Kamara nici de când s-a întors din jungla dominicană. îi ocupă mare parte din timp și din bani. Așa că așteaptă cu sufletul la gură onorariul de la Survivor. Nu și-a făcut mari planuri cu ei. Vrea doar să scape de datorii și să-și poată permite traiul de zi cu zi. Din păcate pentru artist, banii câștigați, spune el, nu sunt suficienți pentru a-și cumpăra o casă și a scăpa de chirie.

“Nu încât să îmi cumpăr și o casă. Poate dacă câștigam Survior îmi puteam lua și o casă, dar așa nu (n.red. râde). Sunt multe de făcut. Trebuie să mai vedem una alta cu operația lui Leon, tratamentele, cheltuielile de zi cu zi.

Întreținerea unui copil și implicit a mea, ca eu să fiu optim să am grijă de el, costă. Știi cum e, trebuie să bagi bani într-o mașină dacă vrei să te ducă la destinație. Eu pot fi în cazul acesta mașina, iar Leon pilotul. Și în mine trebuie să investesc ca să pot să merg mai departe.

Kamara își îngrijește singur fiul bolnav: “Nu am bonă, nu am nimic”

Sunt cântăreț, sunt artist, trebuie să arăt și eu cumva. Trebuie să am grijă și de mine și de el, în același timp. Deși m-am ignorat pe mine foarte multă vreme. Leon stă o săptămână la mine, o săptămână la mămica lui. Când stă la mine, nu fac altceva decât să îl îngrijesc, nu am bonă, nu am nimic.

Am avut la un moment dat o bonă, dar din păcate a trebuit să se mute în Arad. De atunci nu am mai găsit o bonă, e foarte greu de găsit. Mulți au impresia că nu aș vrea. Ba dimpotrivă, eu chiar aș vrea să mă ajute cineva pentru a nu fi nevoit să îl iau cu mine pe Leon peste tot, mai ales când e cald. Clima asta pe mine mă oprește, nu pot să fac nimic”, a declarat artistul.

Kamara, despre problemele financiare din online: “Paginile mele nu mai pot produce bani”

Pănă va intra în posesia banilor de la Survivor, singura sursă de venit pentru Kamara rămân concertele. Artistul îți strigă nemulțumirea și dezvăluie pentru cititorii FANATIK că, deși e pe piața muzicală de ani buni, trupa Alb Negru nu a fost mereu în topuri. Spre deosebire de artiștii care lanseaza videoclipuri de o calitate îndoielnică, care fac totuși milioane de vizualizări.

„Principala mea sursă de venit sunt concertele și prezentările de evenimente. Din păcate cu online-ul am niște probleme. În lipsa mea s-au postat filmulețe pe paginile mele de la Survivor care mă implicau pe mine și am primit niște revendicări care trebuie ridicate. Paginile mele nu mai pot produce bani din cauza acestui lucru. Aștept să se ridice claim-urile respective încât să pot face bani și din online.

M-am concentrat pe podcastul meu în ultima vreme, ‚Jungla lui Kamara’, unde i-am avut invitați pe invitații sezonului trecut Zani, Delea, dar și din acest sezon. Carmen Grebenișan, Remus Boroiu, Chirilă, Ada Dumitru. Însă până să ajung să monetizez canalul, îmi trebuie 1000 de abonați. Am făcut numărul cerut de vizualizări, dar nu și numărul de abonați. Așa că mai așteaptă să înceapă o monetizare și de acolo.

“Filmezi un videoclip cu un telefon și faci cum a făcut Luis Gabriel, 150 de milioane de vizualizări”

Avem concerte, vom sărbători în august și 19 ani de Alb Negru. Suntem singura trupa care nu s-a despărțit nicio secundă. Deși poate nu am avut piese în top, piese am scos mereu. Chiar dacă scoți piese bune, nu înseamnă că ajung și în top.

Știi cum e, nu e pentru cine se pregătește, e pentru cine se nimerește. Uneori filmezi cu un telefon un videoclip și faci cum a făcut Luis Gabriel 150 de milioane aproape.

Alteori filmezi un super videoclip cu de toate și abia faci câteva milioane acolo, cât să nu îți aducă venituri. E foarte multă șansă la mijloc. Depinde când lansezi piesa, cine o sharuiește, dacă prinde un trend pe Tik Tok, depinde de multe lucruri”, a mai spus Kamara.