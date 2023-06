Ce a făcut Kamara în spatele camerelor, la Survivor! Dezvăluiri despre relația cu Oana, soția lui, și despre Leon

Kamara de la Survivor mărturisește că celebritatea are și avantaje dar și dezavantaje. Dacă ești celebru nu mai poți avea o viață liniștită. Kamara ne spune cu cine s-a înțeles cel mai bine la Survivor și cum a reușit să rămână prieten cu fosta lui soție.

Kamara, dezvăluiri fierbinți după Survivor

Kamara, cunoscutul solist al formației AlbNegru mărturisește că, după el, ar mai fi stat încă un sezon la Survivor. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, ne povestește cum a fost el fratele mai mare pentru ceilalți 4 mai mici și cum l-a pedepsit mama lui atunci când a chiulit de la școală.

Kamara își amintește cum a luat naștere numele trupei pe care o are împreună cu Andrei Ștefănescu – AlbNegru – și cum îi apăra pe alții în timpul liceului. Cunoscutul cântăreț mărturisește că relația cu fosta lui soție este mult mai bună de când au divorțat și ne spune care a fost primul job din viața lui.

Kamara: ”Cu fetele nu am avut niciun fel de probleme”

Când te-ai bucurat cel mai tare și când te-ai enervat cel mai tare la ‘Survivor’?

-Chiar dacă nu aș putea alege un moment anume, aș spune de victoriile în Jocul de Imunitate, care erau importante pentru întregul trib. Știam că sunt cu o săptămână mai aproape de obiectivul meu. Cel mai tare mă enervam când simțeam că pot aduce puncte, dar nu eram lăsat să aleg cu cine să joc. Mai ales, după ce luam punct în prima rundă și apoi nu alegeam.

Cu cine te-ai înțeles cel mai bine și cu cine nu?

-M-am înțeles cu Remus, o bună bucată de vreme, cu Mihai, care a venit pe parcurs, chiar și cu Ionuț, cu care am ajuns să nu mai rezonez la fel de bine. Cu fetele nu am avut niciun fel de probleme.

“Am învățat să fiu și mai bun, mai puternic”

Ce ai învățat după tot acest timp petrecut în sălbăticie și condiții groaznice?

-A fost cel mai la care am luat parte, atât ca număr de zile petrecute acolo, cât și prin toată experiența. Am luat partea frumoasă, am învățat să fiu mai temperat în multe circumstanțe. Multă vreme nu am dat replica, în prima lună am stat doar în banca mea. Am învățat să fiu și mai bun, mai puternic, să mă reconectez la mine, la bărbatul din mine.

Ți-a trecut vreodată prin cap să renunți?

-Niciodată, nu s-a pus problema. Număram fiecare săptămână ca un câștig, m-ați fi putut găsi acolo și în sezonul următor. Eu aveam un obiectiv și eram concentrat acolo, mai ales de la Individuale încolo.

”Celebritatea poate să devină un dezavantaj, nu poți să ai o viață liniștită”

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

-Mă consider un om, un artist, celebritatea e un bonus. Uneori bonusul poate să devină un dezavantaj pentru că nu poți să ai o viață liniștită. Dar nu ne plângem, mergem înainte.

Ai o descendență grecească, bunicul tău a fost ministru în Guineea Franceză, tatăl tău este musulman și mama româncă. Tu ce simți că ești, în sufletul tău?

-În suflet, sunt om. Nu mă gândesc la culoarea pielii, nu are legătură cum ești, este doar un ambalaj. Descendențele au făcut românul din mine, toate laolaltă. Sunt credincios, e important să crezi, trup și suflet.

”Eram fratele cel mare, i-am crescut pe cei mici”

Ai crescut într-o familie în care erați 5 frați. Vă iubeați, vă mai băteați? Le dădeați bătăi de cap părinților?

-Da, eram 5, mama avea o fiică, tata una, iar de la amândoi încă trei. A fost frumos, doar noi trei am stat cel mai mult împreună. Ne iubeam, ne ajutam, ne susțineam. Eram fratele cel mare, i-am crescut pe cei mici. Nu a fost ușor, dar a fost frumos. Am învățat foarte multe. Nu le-am dat multe bătăi de cap părinților, tata din păcate s-a stins.

Cum l-ai cunoscut pe Andrei Ștefănescu? Cum v-ați gândit să puneți bazele trupei AlbNegru?

-La Naționala Artiștilor a început totul. Ne-am văzut reciproc cântând, Andrei avea o formație pe atunci. I-am propus să cântăm împreună o piesă, ’Noi doi’. Ne-a remarcat cineva și am ajuns să semnăm cu Media Pro Music, unde am avut timp de șase ani frumoși, cu nenumărate succese. , nu ne-am luat după culoarea pielii. A pornit de la o alăturare a două poze: am scris pe mine ALB cu caractere negre și pe el NEGRU cu caractere albe. A plecat de la cum eram îmbrăcați.

“După divorț, eu și Oana am ajuns să ne înțelegem și mai bine”

În ciuda faptului că oamenii, la divorț, se schimbă, tu și Oana ați rămas alături, pentru Leon. Care crezi că este cea mai mare calitate a fostei tale soții?

-După divorț, să ne înțelegem și mai bine. Pentru Leon, vom face tot ce se poate, dacă suntem luptători. Îl vom ajuta să se simtă tot mai bine. Am rămas prieteni și am reușit să rămânem cu capul pe umeri. Calitatea ei este că nu pune la suflet, uită repede.

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau cel mai rebel?

-În liceu, eram cel care îi apăra pe ceilalți. Timid am fost doar când aveam 14 ani și eram îndrăgostit de o fată de 16 ani. A venit și mi-a zis cândva că și-a uitat banii de micul dejun, și așa i l-am cumpărat timp de o lună (râde). Am fost implicat, decis, sensibilitatea apărea doar când mă îndrăgosteam.

”La 14 ani m-am angajat patiser brutar”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Primii mei bani i-am câștigat la 12 ani, când mama s-a supărat pe mine pentru că eu chiuleam de la școală. M-am dus în piață, să car marfă și acolo cineva m-a întrebat câți ani am. Fiind mai măricel, i-am spus că aveam 15 ani, însă m-am dat de gol când căram câte ceva pe acolo. M-a plătit, iar cu banii, am mers la cinema și i-am cheltuit pe un sandviș și o băutură răcoritoare. La 14 ani m-am angajat patiser brutar, a fost mult mai bine.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Mai pescuiesc uneori, dar nu suficient cât să avem ce povesti. La Survivor am prins vreo 500 de scoici, peste 300 de crabi. Îmi place mult să explorez lumea, să caut, să învăț, nu pot sta locului. Aș putea spune că sunt hiperactiv. Colecționez monede din mai multe țări, îmi place. Pe vremuri, mai țineam și cartele telefonice, erau mișto tare.

Tatăl Kamara: ”Mă bucur că am doi copii frumoși”

Care crezi că este cea mai mare realizare a ta de până acum?

-Pe plan profesional ar fi toate reușitele cu trupa Alb Negru. De la câștigarea Premiului de Excelență Artistică în 2006 la Mamaia, la debutul furtunos, cu sute de concerte în doi ani. Apoi a fost participarea la Eurovision, alături de Todomondo. Apoi cu ‘Mi-e sete de ține’, am câștigat ’cea mai difuzată piesă din România’, în 2013. Best Pop și Best Song, o altă mare realizare. Peste 5 albume, aproape 30 de videoclipuri, eu am început să cânt solo.

Sunt foarte multe lucruri de care mă bucur foarte tare, nu stau să mă mândresc, dar este bucurie. Din punct de vedere al familiei, mă bucur că am doi copii frumoși. Chiar dacă ea este mai mare, pe picioarele ei, Stephanie a știut de mică să se orienteze de mică, iar Leon este un copil senzațional.

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta?

-Tot ce am făcut, m-a adus aici. Sunt bine, dar îmi pare rău doar pentru situația în care e Leon, dar nu aș putea schimba nimic. Cred că învățăm din greșeli. Dacă nu aș mai repeta-o ar însemna să nu mai am experiența, și nu aș mai fi cel de azi. Toate au contribuit la creșterea mea ca suflet. Am învățat să nu mai fac un lucru, să devin mai bun.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

– îmi doresc să lansăm 3-4 piese, trei sunt aproape gata. Apoi cu proiectul solo, am 2 piese solo și o colaborare. Lucrez la un film, care este în montaj, mai are puțin și va fi gata. Sper să-l lansăm la toamnă. Proiecte sunt multe, dar voi vorbi despre lucrurile care sunt aproape finalizate. Mulțumesc mult!