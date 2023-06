Ce se întâmplă acum între Kamara și DOC, după ce au sărit să se bată la Survivor România: „Am devenit bad boy”

Kamara și DOC au fost pe punctul de a se bate la Survivor România! Cei doi și-au aruncat vorbe grele, iar la un moment dat, colegii lor au sărit să îi despartă, apropiindu-se prea mult unul de celălalt.

Ce relație au acum Kamara și Doc după ce au sărit să se bată la Survivor România

DOC l-a acuzat de nenumărate ori pe Kamara, în cadrul show-ului Survivor România, în camp, că se victimizează excesiv. I-a spus, printre altele, că se folosește inclusiv de fiul său pentru a provoca mila oamenilor, iar acel lucru l-a scos din sărite pe cântărețul din trupa Alb-Negru.

ADVERTISEMENT

La mai bine de o lună de când s-a încheiat concursul, lucrurile s-au schimbat în relația lor. Kamara a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că azi nu mai are nicio problemă cu Kamara. Ba mai mult, cei doi și-au vorbit după ce au ieșit din competiție.

Întrebat de ce crede că a fost prost văzut de o parte a telespectatorilor, Kamara susține că nu a avut această senzație. Acesta și-a deschis sufletul și a zis că probabil s-a vrut să pară el un bad boy după eliminarea lui DOC.

ADVERTISEMENT

„Am devenit bad-boy-ul emisiunii. Am vorbit cu el”

„Nu cred că am fost văzut prost de mulți la Survivor. Într-adevăr, a fost un moment când au fost prezentate niște lucruri, iar în alte momente alte lucruri. În prima lună, eu am fost victimă, iar apoi am devenit, oarecum, bad-boy-ul emisiunii, după ce a plecat DOC.

A plecat DOC, am rămas eu, poate că era nevoie de un bad boy. Da, am vorbit cu el după emisiune, l-am invitat chiar și la podcastul meu”, a declarat Kamara, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Kamara nu îi poartă ranchiună lui DOC, deși s-au certat la Survivor România: „Suntem foarte bine”

În ce relație sunt, așadar, Kamara și DOC în acest moment? Artistul ne-a lămurit și ne-a spus că, în ciuda , el nu îi poartă pică. „Suntem foarte bine, e totul în regulă. Eu n-am dușmănie cu nimeni. Certurile pe care le-am avut rămân în trecut. Alea au fost atunci, rămân acolo”, a adăugat fostul concurent de la Survivor România.

Dincolo de momentele grele prin care a trecut la Survivor România, Kamara a trecut prin foarte multe situații dificile în viață. Muzicianul ne-a zis că a devenit un survivor de mic, după ce tatăl său s-a stins din viață.

ADVERTISEMENT

Cântărețul, un supraviețuitor de mic

„Eu m-am simțit un survivor încă de mic copil, când a murit tata și am rămas cu frații mei mai mici, pentru că mama trebuia să se ducă la muncă, doar că ea era la spital, operată după o ocluzie intestinală. Atunci a început Survivor-ul pentru mine”, ne-a spus Kamara.

ADVERTISEMENT

Ce planuri are cântărețul după ieșirea din competiția de la ? Toată atenția lui este îndreptată acum către fiul său, Leon, dar și către muzică.

„Deocamdată, vreau să mă axez pe muzică. După ce am ieșit din Survivor, mi-am făcut și un podcast, se numește Jungla lui Kamara. Sunt ocupat cu trupa Alb Negru și bineînțeles cu piesele mele pe care le voi scoate în curând. O să am două piese noi, ale mele”, a completat Kamara.

FANATIK l-a întrebat pe Kamara dacă ar schimba vreodată genul muzical, dacă s-ar simți confortabil cântând, de pildă, manele. De asemenea, a mai fost chestionat și cu privire la participarea la Eurovision, acesta fiind prezent pe scena muzicii europene în 2007, cu trupa Todomondo. Nu exclude o revenire în acest concurs, pe viitor.

Kamara, despre Eurovision și genurile muzicale abordate. Nu se ferește de manele!

„A fost o experiență foarte frumoasă cea pe care am trăit-o la Eurovision, doar că se întâmpla acum 17 ani, a fost un moment anume în viață. Mi-a făcut plăcere, poate aș repeta experiența, dar nu știu exact când. După aceea, după participarea din 2007 am fost în 2010, când ne-a reprezentat Paula Seling, foarte aproape să mă calific. Cine știe ce ne rezervă viața?

A schimba genul muzical nu înseamnă doar a cânta manele. Eu am multe genuri muzicale explorate de-a lungul timpului. Poți cânta orice, rock, pop. Dar, uite, eu am cântat cu Jean de la Craiova, așa că la mine muzica nu are granițe”, ne-a mai spus Kamara.