Ce mesaj a apărut după ce Dana Roba a fost desfigurată de soț: ”Am avut copilul răpit 10 luni, nu am știut nimic de el”

Ce mesaj a apărut după ce Dana Roba a fost . „Am avut copilul răpit 10 luni, nu am știut nimic de el”, este comentariul care apare pe una dintre paginile de socializare ale vedetei din Timișoara.

Dezvăluirea făcută publică în online după ce Dana Roba a fost lovită de partenerul de viață. Are legătură cu răpirea unui copil, o femeie povestind că fostul soț i-a făcut viața un calvar. Internauta a trecut prin cele mai grele momente.

Trauma prin care trece fosta iubită a lui Nicolae Guța le-a făcut pe multe persoane să scoată la iveală coșmarurile prin care au trecut. Un studiu arată că peste 10.000 de femei sunt lovite de partenerii de viață în fiecare an.

„Eu am avut copilul răpit 10 luni, nu am știut nimic de el, abia am reușit să îl recuperez și aveam toate drepturile legale. Am fost sfătuită să merg într-o emisiune, dar pentru că știam în ce balamuc aș intra și scandal, pentru liniștea mea, am preferat să nu.

Oricum eram terminată, să fac și scandal la TV era prea mult. Și Dumnezeu a făcut în așa fel încât să îl găsesc și să câștig. După ce l-am luat, m-au întrebat dacă vreau să continui cu procesul.

Asta însemna să îmi duc copilul pe la psihologi și am preferat să nu, pentru că liniștea mea și a copilului meu sunt mai importante decât răzbunarea. Dumnezeu a făcut și va face dreptate.

Răpitorul era fostul soț care și el a fost un om foarte violent”, este unul dintre mesajele primite de Dana Roba pe . Make-up artistul are parte de o susținere majoră din partea femeilor din România.

Dana Roba, recunoscătoare pentru a doua șansă

Dana Roba este recunoscătoare că a primit a doua șansă de la Dumnezeu, după ce a fost de soțul său, Daniel Balaciu, cu toporul în cap de 8 ori. Vedeta a suferit o operație complicată care a durat 9 ore și are nevoie de alte intervenții chirurgicale.

Pentru a putea depăși aceste momente dureroase și dificile make-up artistul le-a cerut ajutor celor din mediul online. Și-a deschis un cont pe numele său, unde oamenii pot dona bani pentru recuperarea pe care trebuie să o facă.

Le-a mulțumit tuturor celor care s-au gândit la ea în aceste clipe grele, Dana Roba apreciind fiecare gest din partea românilor generoși. În plus, este susținută de multe femei care, din păcate, au trecut prin situații similare.