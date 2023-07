Ce a încercat să facă Daniel Balaciu în timp ce Dana Roba era în spital. S-a aflat totul

S-a aflat cum a încercat Daniel Balaciu să scape de închisoare după ce aproape a ucis-o pe Dana Roba, lovind-o de mai multe ori cu un ciocan. A făcut asta, în timp ce soția lui se zbătea între viață și moarte în spital.

Cum a încercat Daniel Balaciu să scape de închisoare

Scandalul izbucnit după cazul Danei Roba este departe de a se fi terminat. În urmă cu o lună, vedeta era desfigurată chiar de propriul soț. Daniel Balaciu a lovit-o de mai multe ori cu un ciocan în cap și peste mâini.

A avut nevoie de o operație pe creier, care a durat nouă ore, și . La momentul respectiv, cel care a sunat la 112 și a cerut ajutorul medicilor a fost chiar agresorul vedetei.

Ulterior, Daniel Balaciu a fost arestat preventiv. În timp ce Dana Roba era în spital, , bărbatul le-a cerut magistraților să-l cerceteze în libertate. Răspunsul contestației lui a venit la scurt timp după aceea, pe data de 9 iunie.

Nu doar că nu i-a fost permis să iasă din închisoare, dar Daniel Balaciu a fost obligat și să plătească cheltuielile de judecată, în valoare de 300 de lei. „În baza art. 4251 al.7 pct.1 lit. b C.p.p., rap. la art. 204 C.p.p., respinge ca nefondată contestaţia declarată de inculpatul B.D.R. împotriva încheierii penale nr. 41 din data de 06.06.2023 pronunţată de Judecătoria Timișoara în dosar.

În baza art. 275 al.2 C.p.p., obligă contestatorul la plata sumei de 300 lei cheltuieli judiciare către stat în contestaţie. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 09.06.2023″, se arată în portalul instanțelor de judecată, conform

Soțul Danei Roba a spus că a lovit-o pe aceasta în legitimă apărare

Mai mult, Daniel Balaciu a acordat de curând un interviu în care a susținut că în seara de 5 iunie 2023, a lovit-o pe Dana Roba în legitimă apărare. Bărbatul a afirmat că soția lui l-a agresat fizic de mai multe ori, iar atunci a fost singura dată când a reacționat.

„Dana a fost agresivă, m-a scuipat și m-a lovit cu o jucărie de lemn. Când am văzut că nu se oprește, am luat un obiect și am lovit-o nu mai știu cu ce. Nu îmi amintesc ce s-a întâmplat. Am început să conștientizez când am văzut-o pe Dana în pat, am sunat la 112, eu eram convins că Dana mă putea omorî.

Era în legitimă apărare, mi-a fost frică pentru viața mea. Dana era o fire violentă, e mai înaltă decât mine și foarte violentă, ea m-a agresat fizic de mai multe ori, eu niciodatăEram închis în casă, aveam toți varicelă, situația mi-a provocat un stres continuu. Soția voia să obțină apartamentul la divorț.

Dana a început să mă amenințe cu interlopi. Mi-a fost teamă, nu o să o mai lovesc niciodată pe soția mea, a fost legitimă apărare. Eu vreau să fiu judecat în libertate, că au nevoie fetițele mele de mine”, a declarat Daniel Balaciu, conform