Ce meserie surprinzătoare a avut Ionuț Rusu. Nu are nicio legătură cu comedia

Ce meserie a avut Ionuț Rusu. Celebrul comediant care participă acum la America Express a avut o slujbă la care nu s-ar aștepta nimeni.

Ce meserie surprinzătoare a avut Ionuț Rusu înainte de celebritate

Ionuț Rusu este cunoscut pentru numerele sale de comedie, dar este și prezentator la radio. Acum, acesta face parte dintr-o nouă provocare la Antena 1.

Înainte de toate acestea, Ionuț Rusu a fost șofer pe TIR! Deși nu are nicio legătură cu meseria lui și nici cu studiile, comediantul a povestit că a ajuns să facă curse internaționale.

Acesta nu știa ce să facă cu viața lui și ce meserie să aleagă, așa că a tatăl lui a decis pentru el. L-a obligat să facă școala de șoferi pentru TIR și să plece în curse!

„Vreun an jumate, doi am făcut niște curse pe tir, până să ajung în București. Tatăl meu făcea curse pe tir part time.

Și mi-a zis: dacă tot ești parazit, nu vrei să mergi și tu obligat de mine să faci școala? Am făcut școala de șoferi”, a spus Ionuț Rusu la podcastul Vin de-o poveste.

Comendiantul voia să fie polițist

a făcut și o facultate, și ea fără legătură cu meseria aleasă ulterior. De altfel, chiar el mărturisea că a ales facultatea în funcție de medie.

Inițial, Ionuț Rusu a vrut să se facă polițist, așa cum era tatăl lui. Doar că după ce a făcut pregătire pentru a deveni om al legii, și-a dat seama că nu i se potrivește.

„Am început să mă pregătesc, după aia mi-am dat seama că sunt prea tolomac pentru meseria asta. Am vrut actor vreun an și ceva și tot așa am început să mă pregătesc pentru meseria asta, după care tot așa, au existat niște voci.

Apoi, pur și simplu m-am dus la o facultate unde aveam medie, la relații internaționale la Cluj”, a declarat Ionuț Rusu.