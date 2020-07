Ce oaspeți a avut Universitatea Craiova la antrenamentul de astăzi! + Doi fundași, șanse mici să evolueze cu FCSB

Lideri după victoria cu Gaz Metan Mediaș, oltenii trebuie să gestioneze foarte bine acestă săptămână. Va urma o perioadă de presiune asupra „alb-albaștrilor”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marți, jucătorii Universității Craiova au început pregătirea pentru duelul cu FCSB. Oltenii au avut parte de un antrenament cu zâmbetul pe buze, mai ales că „juveții” au avut liber.

Cristiano Bergodi și elevii săi au avut parte de oaspeți la ședința de pregătire. Din păcate pentru tehnicianul italian, doi jucători ar putea fi incerți pentru partida de duminică.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jucătorii Universității Craiova au avut parte de oaspeți la antrenament

Cu un moral bun după cele patru victorii consecutive și accederea pe primul loc, „juveții” vor avea parte de cinci antrenamente în această săptămână. Astfel, la prima ședință de pregătire de dinaintea partidei cu FCSB și-a făcut simțită prezența Mihai Rotaru, principalul finanțator al Universității Craiova.

Acesta a fost prezent și la Mediaș și s-a bucurat din tribune de victoria cu 2-1 a Științei. Rotaru a ținut să fie prezent și la antrenament pentru a le oferi sprijin moral „alb-albaștrilor”.

ADVERTISEMENT

„Ne doream să ajungem să avem șanse la titlu în fiecare an, iar acum avem o șansă mare de care trebuie să profităm. La noi lucrurile sunt clare în ceea ce înseamnă bonusurile, care sunt extrem de generoase. Nu o să mă bag peste nimeni, niciodată nu am făcut asta, de-asta am un staff tehnic competent”, declara Mihai Rotaru în urmă cu două săptămâni.

La final, jucătorii Universității Craiova s-au bucurat de vizita lui Alexandru Băluță, fostul căpitan al echipei. Fost coleg cu Băluță, brazilianul Gustavo nu a ezitat să își facă o fotografie cu coechipierul cu care a reușit să câștige Cupa României, în 2018. „A fost frumos să te văd din nou, fratele meu”, a scris Gustavo.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Mi-aş dori ca anul acesta domnul Bergodi să aducă campionatul, aşa cum domnul Mangia a adus Cupa. Cât am fost eu acolo, am avut şanse să trecem pe primul loc, am fost la mâna noastră. Au echipă foarte bună, sunt acoperiţi pe toate posturile, mai ales că a venit acum şi domnul Bergodi”, declara fostul jucător al Științei, care se va întoarce la Slavia Praga, club de la care fusese împrumutat la Slovan Liberec.

Alexandru Mățel și Mihai Bălașa s-au antrenat separat la ședința de pregătire de marți.

Chinuit de o accidentare mai veche, Alexandru Mățel nu a intrat încă în program normal cu ceilalți jucători ai Universității. Acesta se antrenează separat, avându-l alături pe preparatorul fizic. În acest moment, Cristiano Bergodi se bazează pe banda dreaptă a defensivei pe Ștefan Vlădoiu, fotbalist care este eligibil pentru regula U21. Chiar dacă îl mai are pe puștiul Ionuț Mitran, tehnicianul Craiovei a mers pe varianta Bogdan Vătăjelu, chiar dacă acesta este stângaci.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihai Bălașa era anunțat titular în partida cu Gaz Metan Mediaș, însă fundașul central a simțit dureri la coapsă, astfel că a fost schimbat în ultimul moment de Bergodi. Uros Cosic l-a înlocuit cu succes pe Bălașa și a făcut o partidă foarte bună. Acesta ar putea fi titular și în meciul cu FCSB, deoarece Bălașa nu va prinde toate antrenamentele din această săptămână. Marți, fostul jucător al bucureștenilor s-a antrenat doar în sala de forță.

„Nu ne-am îngrijorat din cauza accidentării lui Bălașa, întrucât a jucat Cosic şi a jucat foarte bine”, declara Cristiano Bergodi după victoria cu Mediaș.

ADVERTISEMENT

Oltenii au avut liber sâmbătă, după refacere, și duminică, dar gândurile lor au zburat la derby-ul cu FCSB. Sorin Cârțu a postat o fotografie pe contul său de Instagram în care președintele Universității Craiova se afla la o masă, alături de Marcel Popescu, managerul general, Cristiano Bergodi și unul dintre „secunzi”, Luigi Ciarlantini. „Pregătim partida cu FCSB. Forța, Universitatea”, este mesajul care însoțește postarea.