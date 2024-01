Ce pensie are Monica Tatoiu. Suma pe care o încasează lunar este impresionantă

Monica Tatoiu a dezvăluit, acum ceva timp, ce pensie are. Fosta patroană a unei companii mari de cosmetice primește o sumă impresionantă de bani în fiecare lună.

Monica Tatoiu a dezvăluit ce pensie are. Câți bani primește lunar

În vârstă de 67 de ani, , fiind una dintre cele mai bogate femei de afaceri din România. De-a lungul timpului, afacerista a muncit foarte mult, astfel că acum a reușit să strângă o avere impresionantă.

Deși acum are patru milioane de euro în conturi și locuiește într-o casă în valoare de două milioane de euro, Monica Tatoiu a recunoscut că nu i-a fost deloc ușor să strângă banii.

În prezent, afacerista primește o pensie de 12.000 de lei și spune că întotdeauna și-a plătit taxele și impozitele la stat. Salariul pe care l-a avut a fost de 10.000 de euro.

“Am patru milioane de euro în conturi bancare în România, două milioane de euro valorează casa în care locuiesc, plus acțiunile de la Stockholm. Am avut un salariu de 10.000 de euro. Am muncit mult și am făcut banii cu greu.

Am o pensie de 12.000 de lei de la statul român și nu din aia specială, pentru că mi-am plătit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat să fiu plătită la negru”, a declarat Monica Tatoiu acum ceva timp, în emisiunea .

Ce a scris Monica Tatoiu în testament

Deși duce un stil de viață sănătos și încearcă să-și mențină starea de sănătate cât mai mult timp, Monica Tatoiu a avut grijă să se ocupe din timp de testamentul său.

Afacerista a dezvăluit că nu își dorește să fie înhumată după ce va muri. În schimb, , chiar dacă are credință în Dumnezeu. Aceasta și-a motivat decizia și susține că oamenii trebuie să fie pragmatici în asemenea situații.

“Chiar dacă cred în Dumnezeu, să mă ardă când mor, că suntem prea multe cadavre pe pământul ăsta. Trebuie să fim pragmatici, atâta tot”, a mai spus femeia de afaceri.

Timp de 14 ani, Monica Tatoiu a fost directorul general al unei companii mari de cosmetice. De mai bine de 30 de ani, este căsătorită cu Victor Tatoiu, alături de care are un fiu.