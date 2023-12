Averea fabuloasă pe care o are Monica Tatoiu. Doar pensia sa este 22.000 de lei pe lună

Ce avere deține Monica Tatoiu la cei 67 de ani. Este una dintre cele mai bogate femei din România, datorită bugetului să consistent. Doar pensia pe care o încasează lunar este de 22.000 de lei pe lună. Cum a reușit să facă atât de mulți bani?

Ce avere are Monica Tatoiu la cei 67 de ani

Monica Tatoiu este milionară în euro la vârsta de 67 de ani. Afacerista investește mare parte din banii săi în vacanțe de lux în defavoarea unor haine sau bijuterii scumpe. Mulți se întreabă cum a ajuns să aibă milioane de euro în conturi?

ADVERTISEMENT

Concret, renumita afaceristă este posesoarea a estimativ 7, 5 milioane de euro, Totul se datorează funcției sale de director general, pe care a avut-o timp de 14 ani, în cadrul unei companii internaționale de cosmetice.

De asemenea, Monica Tatoiu deține și o casă în valoare de 633 metri pătrați, un teren de 2590 mp, ambele având o valoare estimativă de 2 milioane de euro. Pe lângă acestea, Monica Tatoiu mai are și acțiuni la o companie de cosmetice, care are sediul în Suedia.

ADVERTISEMENT

”Nu am făcut o vacanță fără mai puțin de 5.000 de euro de persoană. Adică 10.000 noi doi. Cei mai mulți bani îi dau pe închirieri de căsuțe în locuri neconvenționale, avioane și închirieri de mașini”, a declarat Monica Tatoiu în urmă cu ceva timp.

Monica Tatoiu nu-i dă bani fiului. Ce avere i-a asigurat, însă

Pe lângă faptul că Monica Tatoiu mai spune și că nu-și sprijină fiul pe plan financiar. Cu toate acestea, i-a oferit anumite proprietăți pe care le au ea și soțul său, i-a depus în cont câteva zeci de mii de euro, și îi interzice, totodată, tânărului să-și cumpere apartament la bloc.

ADVERTISEMENT

”Nu are voie să-și cumpere apartament la bloc, doar casă pe pământ. Nu știu dacă e bine, pentru că trebuie să-și ia un împrumut, pentru că mama nu-i dă. Eu cu Victor am creat de la zero ce am creat, am plecat de la cuțit și furculiță, tata nu a vrut să-mi dea mie.

Deci prima am vândut-o (nr. o proprietate din cele două), iar copilul are depuși 60.000 de euro în bancă și asta (n.r. a doua proprietate) bănuiesc că o să fie 120.000 de euro. El nu vrea în București, el are nevoie să-și facă un atelier, nu e important numărul de camere.”, a detaliat Monica Tatoiu în podcastul ”Tare de tot”.